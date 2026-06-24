«Cisco AI Defense: захист AI-додатків та моделей» - 30 червня 

24 июня 2026 г., 19:07

0

Tweet

Як безпечно впроваджувати AI-додатки та захистити власні моделі від нових загроз? Дізнайтеся на новому вебінарі від IT Specialist



Штучний інтелект поступово перетворюється на критично важливий інструмент бізнесу. Компанії активно впроваджують генеративний AI, створюють власні LLM-застосунки та агентні системи, які автоматизують процеси й приймають рішення без участі людини.



Паралельно з цим з'являється і новий клас ризиків. Prompt injection, компрометація моделей, атаки на агентні системи, витоки даних через AI-додатки та вразливості ланцюга постачання моделей не можуть бути повністю виявлені традиційними засобами кіберзахисту.



За даними Cisco, 83% організацій уже планують впроваджувати агентний AI, але лише 29% вважають, що готові робити це безпечно. Саме цей розрив між швидкістю впровадження та рівнем захисту стає одним із ключових викликів для сучасного бізнесу.



Cisco AI Defense пропонує комплексний підхід до захисту AI-додатків і моделей. Платформа дає змогу виявляти AI-активи в організації, аналізувати ризики на всіх етапах життєвого циклу, проводити алгоритмічне AI Red Teaming та забезпечувати захист моделей і агентів у продуктивному середовищі.



На безкоштовному вебінарі, який відбудеться 30 червня 2026 року, експерти розкажуть, як побудувати ефективну систему безпеки для AI-додатків та контролювати ризики генеративного штучного інтелекту.



Тема події:

«Cisco AI Defense: захист AI-додатків та моделей»

Програма вебінару

Ви дізнаєтесь:

• як побудувати захист AI на всьому життєвому циклі — від інвентаризації активів до runtime-захисту;

• що таке AI Bill of Materials і як контролювати AI-активи організації;

• як працює сканування ланцюга постачання моделей, датасетів та MCP;

• як Cisco AI Defense реалізує підходи Discovery, Detection і Protection;

• як працює алгоритмічний AI Red Teaming із тестуванням за понад 200 категорій загроз;

• як захистити агентні системи та MCP від нових типів AI-атак.

•

Під час вебінару експерти покажуть практичний підхід до захисту генеративного AI та розкажуть, як зробити безпечне впровадження власних моделей, AI-додатків і агентних систем без уповільнення бізнес-процесів.

Для кого?

Вебінар буде корисним для:

• CISO та керівників ІТ-напрямів;

• фахівців з інформаційної безпеки;

• архітекторів AI-рішень;

• DevSecOps та DevOps-команд;

• організацій, які впроваджують або планують використовувати генеративний та агентний AI.

•

Про організаторів

IT Specialist — провідний інтегратор технологій кібербезпеки з власним SOC, експертизою у міжнародних аудитах (PCI DSS, ISO/IEC 27001, SWIFT) та превентивним підходом до захисту.

Cisco — міжнародна технологічна компанія, один зі світових лідерів у сфері мережевих технологій та кібербезпеки. Рішення Cisco використовуються для побудови корпоративних мереж, захисту даних, хмарної інфраструктури, центрів обробки даних та систем співпраці.

Група компаній MUK — проєктно-орієнтований дистриб’ютор провідних IT-рішень у галузі інформаційної безпеки, хмарних технологій, аналітики даних та штучного інтелекту.

Деталі події

Дата: 30 червня 2026 року

Час: 15:00–16:00 (за київським часом)

Формат: онлайн

Участь: безкоштовна за попередньою реєстрацією



Зареєструватися на вебінар

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0

Tweet