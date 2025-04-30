MITRE випустила 17-те оновлення матриці ATT&CK

30 апреля 2025 г., 8:25

Як повідомляє Держспецзв’язку, одна з найавторитетніших організацій у сфері кібербезпеки - MITRE оголосила про 17-те оновлення своєї матриці ATT&CK.

Цей фреймворк використовується в усьому світі для моделювання поведінки зловмисників, аналізу загроз і вдосконалення систем кіберзахисту. Оновлення відображає останні тенденції в розвитку кібератак, включає нові платформи, уточнює тактики противника та поглиблює інструменти захисту.

Нагадаємо, MITRE ATT&CK (Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge) – це відкрита база знань про тактики, техніки та процедури всіх хакерів, заснована на реальних спостереженнях за кіберзагрозами.

Ознайомитися з повним переліком змін у версії v17 можна за посиланням. https://attack.mitre.org/resources/updates/

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