Главная » Новости Lenovo представила нові рішення для зберігання даних, що прискорюють модернізацію ІТ в епоху AI 29 апреля 2025 г., 17:35 0

Tweet Компанія Lenovo оголосила про найбільше в її історії оновлення портфеля систем зберігання даних, представивши нові рішення Lenovo Data Storage Solutions, які готують корпоративні ІТ до епохи AI, підвищуючи ефективність, продуктивність і масштабованість. Починаючи нову еру оптимізованих під AI систем зберігання даних, що сприяють трансформації бізнесу, повний портфель містить масиви зберігання даних, програмно-визначувану інфраструктуру (SDI), а також нові інновації в галузі AI та віртуалізації для гнучкого вирішення завдань, пов'язаних зі швидко мінливими операціями з даними. Використовуючи ці рішення, підприємства можуть запускати робочі навантаження, пов'язані з AI та модернізацією даних, на новому поколінні надійної інфраструктури Lenovo ThinkSystem і ThinkAgile, вивільняючи дані для обґрунтування в режимі реального часу та впевнено розгортаючи робочі навантаження, пов'язані з AI та модернізацією даних, у масштабі.



Оскільки керівники компаній прагнуть отримати відчутну віддачу від інвестицій в AI, глобальне дослідження IDC, проведене на замовлення Lenovo, засвідчило, що суверенітет, відповідність і доступність даних є найважливішими факторами успіху впровадження AI серед ІТ-директорів, в той час, як якість даних, витрати на ІТ та інтеграція з наявними системами є одними з найбільших перешкод. Новий портфель відображає прагнення Lenovo постачати інноваційні рішення для зберігання даних, які відповідають мінливим потребам сучасних центрів обробки даних і допомагають компаніям отримати максимальну віддачу від своїх даних.



«Нові рішення Lenovo для зберігання даних допомагають підприємствам використовувати силу AI, що перетворює, за допомогою стратегії, яка базується на даних та забезпечує масштабованість, сумісність і відчутні результати бізнесу на базі надійної інфраструктури», - сказав Скотт Тіз (Scott Tease), віцепрезидент і генеральний директор групи продуктів інфраструктурних рішень Lenovo. «Нові рішення допоможуть замовникам швидше отримати прибуток, незалежно від того, на якому етапі модернізації ІТ вони перебувають, завдяки готовим рішенням на базі AI, які знижують ризики та спрощують розгортання».



Портфель включає 21 нову модель ThinkSystem і ThinkAgile, створену для прискорених обчислень і ефективності, які необхідні компаніям для початку шляху до AI, підтримки продуктивності співробітників і максимізації вартості за допомогою рішень для корпоративного AI, віртуалізації та сталого розвитку. Серед ключових інновацій - готові стартові комплекти AI, перші в галузі пристрої HCI з рідинним охолодженням і конвергентні рішення для гібридної хмари та віртуалізації. Рішення для зберігання даних оптимізовані для простого розгортання, прискорення введення даних, консолідації робочих навантажень і зниження сукупної вартості володіння (TCO), забезпечуючи розширені можливості:



Lenovo ThinkAgile SDI V4 Series - це повнофункціональні рішення «під ключ», які спрощують ІТ-інфраструктуру та прискорюють обчислення для обґрунтування даних і прискорення часу отримання прибутку для робочих навантажень, пов'язаних з аналізом AI LLM.



Нові масиви зберігання даних Lenovo ThinkSystem Storage Arrays, розроблені для швидшого впровадження корисної інформації в бізнес-операції, забезпечують до 3 разів вищу продуктивність за умови зниження енергоспоживання, забезпечуючи до 97% економії енергії та 99% підвищення щільності, порівнюючи з пристроями Lenovo, оснащеними 10K HDD, що дає змогу зменшити площу центрів оброблення даних та знизити сукупну вартість володіння, а також під час модернізації застарілої інфраструктури.



Нові конвергентні рішення Lenovo ThinkAgile і ThinkSystem для гібридної хмари та віртуалізації забезпечують гнучке й ефективне незалежне масштабування обчислювальних потужностей і систем зберігання даних, скорочуючи витрати на ліцензування програмного забезпечення до 40% і максимізуючи цінність для бізнесу.



Нові рішення Lenovo ThinkAgile HX Series GPT-in-a-Box з рідинним охолодженням Lenovo Neptune використовують перший у галузі пристрій HCI з рідинним охолодженням для створення готових виводів AI, які дають змогу довести AI від концепції до успіху в розподілених додатках, від периферії до хмари, забезпечуючи до 25% економії енергії порівняно з попереднім поколінням, що дає змогу збільшити рентабельність інвестицій і досягти проривів у галузі даних.



Нові стартові набори AI для Lenovo Hybrid AI Platform забезпечують перевірений, гнучкий і простий перехід до корпоративних робочих процесів, що базуються на висновках і доповненнях до пошуку (RAG).



Зі зростанням AI та проблемою підтримки як застарілих, так і сучасних робочих навантажень, організації переглядають свій підхід до ІТ. Підприємства переходять до дезагрегованої моделі інфраструктури, перетворюючи обчислювальні системи, системи зберігання даних і мережі на загальні ресурси, що надаються на вимогу, які можуть адаптуватися до мінливих потреб, що підвищує масштабованість, ефективність і гнучкість.



Стартові набори AI Starter Kits для Lenovo Hybrid AI Platform - це попередньо сконфігуровані інфраструктурні рішення, розроблені для спрощення та прискорення впровадження корпоративного AI. Перевірені конфігурації, що включають обчислювальні системи, системи зберігання даних, графічні процесори та мережі, створені для масштабування відповідно до потреб організації. Нові масиви зберігання даних серії ThinkSystem, сконфігуровані за допомогою стартових наборів AI Starter Kits, забезпечують уніфіковане файлове, блокове та об'єктне зберігання для усунення ізольованості даних і використовують високопродуктивну технологію флешпам'яті SSD для прискорення часу отримання інформації. Крім того, стартові комплекти AI включають новий автономний захист від програм-вимагачів за допомогою AI, шифрування для більшого захисту даних і синхронну реплікацію з прозорим обходом відмови для забезпечення максимального часу безвідмовної роботи рішення.



Прискорені обчислення в джерелах корпоративних даних мають вирішальне значення для успіху бізнесу, і сучасна інфраструктура повинна розвиватися відповідно до цієї вимоги. Проєкти корпоративного AI залежать від високопродуктивних систем зберігання даних, щоб відповідати темпам і масштабам навчання моделей, висновків і RAG.



Серія Lenovo ThinkAgile SDI V4 і нові масиви зберігання даних Lenovo ThinkSystem Storage Arrays забезпечують повнофункціональну інфраструктуру «під ключ» для підприємств, що починають впровадження AI, і водночас підвищують продуктивність опрацювання висновків для робочих навантажень LLM. Пропозиції спеціально розроблені для широкого спектра корпоративних робочих навантажень, пов'язаних з AI і модернізацією даних, від баз даних, ERP і CRM до віртуалізації, гібридної хмари, резервного копіювання та архівування. Основні сценарії використання AI містять висновок на основі AI, RAG і тонке налаштування AI-моделей.



Використання можливостей AI при оптимізації віртуалізації вимагає серйозної еволюції інфраструктури зберігання для прискорення роботи з даними, оптимізації витрат і забезпечення безпеки інформаційних активів. Нові конвергентні гібридні хмарні та віртуалізаційні рішення забезпечують гнучке та ефективне незалежне масштабування можливостей обчислень і зберігання даних. Наприклад, нове конвергентне рішення Lenovo ThinkAgile для VMware об'єднує функції корпоративного класу серії ThinkAgile VX, як-от керування життєвим циклом і простота експлуатації, з надійним керуванням даними, яке забезпечують масиви зберігання ThinkSystem серії DG, для створення єдиної хмарної платформи, що вирізняється гнучкістю та підтримує гібридні робочі навантаження зберігання.



Крім надання найширшого і відкритого набору рішень для зберігання даних, Lenovo пропонує перший у галузі пристрій HCI з рідинним охолодженням у складі серії ThinkAgile V4, що підвищує ефективність потужних робочих навантажень штучного інтелекту та забезпечує до 25% економії енергії, порівнюючи з попередніми поколіннями. Використовуючи ці інновації, нове рішення Lenovo GPT-in-a-box with Liquid Cooling з повним стеком генеративного AI та Lenovo ThinkAgile HX прискорює інтеграцію AI за допомогою повторюваного рішення, що знижує витрати на електроенергію для швидших міркувань AI на основі даних, що забезпечує швидше повернення інвестицій та інновації в будь-якому місці.



Технологія нового покоління Lenovo в поєднанні з розширеною підтримкою зберігання Lenovo Premier підтримує ІТ-команди за допомогою спеціалізованих знань і швидкого реагування, забезпечуючи масштабованість, продуктивність і надійність, щоб організації могли впевнено розгортати AI та впроваджувати інновації без обмежень, пов'язаних із застарілою інфраструктурою.



«Інновації закладені в ДНК OneNet, і партнерство з Lenovo означає прагнення модернізувати центри обробки даних за допомогою передових рішень, що забезпечують ефективність і стійкість», - сказав Тоні Вестон (Tony Weston), директор з технологій OneNet. «Завдяки рішенням Lenovo та підтримці Lenovo Premier Support, OneNet може надавати високодоступні та високопродуктивні приватні хмарні послуги, на які можуть покластися наші клієнти».



Наступне покоління рішень Lenovo ThinkSystem і ThinkAgile також розроблено з інтегрованими функціями безпеки даних і відмовостійкості для зниження операційного ризику та забезпечення більшого захисту даних, як-от захищені від несанкціонованого доступу моментальні знімки та шифрування на основі програмного забезпечення. Масиви зберігання даних ThinkSystem DG і DM оснащені новим автономним захистом від здирництва за допомогою AI, що підвищує стійкість кіберпростору завдяки використанню моделей машинного навчання для упереджувального виявлення та пом'якшення наслідків атак.



Рішення Lenovo для зберігання даних також підтримують програмне забезпечення для управління системами XClarity від Lenovo, надаючи підприємствам комплексні функції безпеки для забезпечення управління, шифрування, відповідності та зв'язку для всіх керованих рішень для зберігання даних.



З новим поколінням інтегрованих рішень, оптимізованих для роботи з AI, компанія Lenovo надає організаціям можливість швидко модернізувати системи, забезпечуючи при цьому перспективність технологічних стеків, щоб клієнти в усіх галузях могли використовувати дані для перетворень. Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD 0

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