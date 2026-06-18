Brave1 та Агенція оборонних інновацій Франції запустили BRAVE FRANCE

18 июня 2026 г., 8:15

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Український Brave1 та Агенція оборонних інновацій Франції (Agence de l'innovation de défense, AID) підписали угоду про запуск грантової програми BRAVE FRANCE із бюджетом 20 млн євро.

У межах партнерства розробники обох країн створюватимуть новітні безпілотні, ракетні та ППО-системи. Максимальний розмір одного гранту становитиме 1 млн євро, а перші конкурси для компаній стартують уже у вересні 2026 року.

Україна й Франція сформували спільний бюджет у 20 млн євро – по 10 млн від кожної сторони.

У межах BRAVE FRANCE українські й французькі компанії спільно створюватимуть рішення для критичних потреб фронту та оборонного ринку. Програма буде зосереджена на розвиток передових оборонних рішень, зокрема:

ракетних технологій;

безпілотних систем;

сучасних засобів протидії повітряним загрозам.

Наразі сторони фіналізують остаточний перелік тем і технічних специфікацій, а також формують спільну Виконавчу Раду (Executive Selection Board) та експертні комісії. Важливо, що тестування розробок відбуватиметься через платформу Test in Ukraine, що дозволить верифікувати технології в умовах реального бойового застосування.

Зазначається, що програма BRAVE FRANCE – це новий формат стратегічного партнерства, де кожна зі сторін посилює свої позиції. Україна отримує прямий доступ до новітніх технологій, здатних вплинути на хід бойових дій. Франція отримує унікальну можливість адаптувати свої оборонні інновації до умов реальної сучасної війни та зберегти технологічне лідерство.

У лютому 2026 року сторони зафіксували наміри щодо спільної грантової програми. Сьогоднішня угода, підписана на Eurosatory 2026, переводить партнерство в операційну фазу.

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