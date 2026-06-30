Бюджет програм Brave International вже перевищує 100 млн євро

30 июня 2026 г., 12:25

0

Tweet

В Україні впроваджується офіційна єдина система роботи з міжнародними партнерами для розвитку оборонних інновацій - Brave International. Відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів України.

Це рішення запроваджує єдиний порядок та чіткі правила гри для вже анонсованих та майбутніх міжнародних ініціатив, зокрема UNITE Brave NATO, Brave Norway, Brave France, Brave Germany та Brave Lithuania.

Рішення Уряду дає «зелене світло» для швидкого запуску спільних грантових конкурсів у межах цих програм. Важливо, що участь у них зможуть брати не лише українські компанії, а й розробники та стартапи з іноземних юрисдикцій.

Загальний бюджет перших міжнародних програм та інструментів підтримки в межах Brave International уже становить понад 100 мільйонів євро.

Кластер оборонних технологій Brave1 запустить перші спільні міжнародні конкурси вже найближчим часом.

Міжнародний вектор діяльності платформи Brave1 спрямований на вирішення трьох ключових завдань:

пошук нових технологій та продуктів для актуальних потреб українського фронту;

залучення додаткового фінансування для підтримки українських оборонних стартапів;

поглиблення співпраці з інноваційними екосистемами партнерів та ще більша інтеграція українського defense tech у глобальний ринок оборонних технологій.

Комплексна реалізація цих завдань не лише забезпечить тактичну й технологічну перевагу Сил оборони на полі бою, а й закладе фундамент для довгострокового лідерства України у глобальному безпековому вимірі.

Операційна модель Brave International базується на чотирьох базових елементах:

Модель фінансування 50/50 – створення спільних грантових фондів на засадах рівних внесків України та країни-партнера;

Спільне управління – створення паритетних бордів та експертних комісій для прозорого розгляду й фахової оцінки заявок;

Доступність – подача на конкурси відкрита як для українських заявників, так і для закордонних компаній;

Валідація на полі бою – обовʼязкове тестування та перевірка всіх розробок в Україні в рамках діючої платформи Test in Ukraine.

Ці елементи гарантують прозорість процесів, ефективний розподіл капіталу та високу швидкість впровадження розробок.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI