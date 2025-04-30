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Meta Platforms запустила окремий додаток для штучного інтелекту

30 апреля 2025 г., 9:35
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Meta Platforms під час свого першого заходу для розробників LlamaCon у Менло-Парк (шт Каліфорнія) запустила окремий додаток для штучного інтелекту і починає напряму конкурувати з ChatGPT.
 
Як повідомила компанія у вівторок, новий асистент АІ буде працювати на основі моделі Llama AI від Meta. Він включає в себе стрічку Discover, яка показує, як інші взаємодіють з інструментом, і пропонує підказки.
 
Ця новина підтверджує попередні повідомлення CNBC від лютого з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням. Новий додаток Meta безпосередньо конкурує з іншими платформами АІ, такими як ChatGPT, оскільки гонка озброєнь АІ посилюється. Серед інших ключових конкурентів - Claude від Anthropic, Grok від xAI та Gemini від Google.
 
Meta запустила чат-бота у вересні 2023 року, позиціонуючи його як генеративного цифрового асистента на основі АІ, який може надавати відповіді та створювати зображення на основі підказок користувачу у своїх існуючих додатках. Компанія вивела Meta АІ на перший план у своїх додатках у квітні, коли замінила функцію пошуку у Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger на чат-бота.
 
У січні Марк Цукерберг заявив, що 2025 рік «стане роком, коли високоінтелектуальний і персоналізований АІ-помічник досягне понад 1 мільярда людей, і я очікую, що Meta AI стане цим провідним АІ-помічником».
 
Станом на січень у Meta АІ було приблизно 700 мільйонів активних користувачів щомісяця, повідомила тоді фінансовий директор Meta Сьюзан Лі (Susan Li). Це в порівнянні з 600 мільйонами в грудні.
 
Дебют окремого додатку Meta AI слідує за аналогічними зусиллями Google і xAI Ілона Маска. Ці дві компанії нещодавно випустили окремі додатки для своїх цифрових асистентів Gemini і Grok.
 
В Україні поки, на жаль, сервіс Meta AI поки недоступний.

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