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Мировой рынок продуктов для умного дома вырос на 10%

13 декабря 2021 г., 11:55
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Мировой рынок продуктов доля умного дома вырос на 10%

Глобальные поставки решений концепции умного дома по итогам третьего квартала 2021 г. достигли 221,8 млн устройств, — сообщает IDC. Несмотря на проблемы в цепочках поставок, возросший уровень безработицы и неясные перспективы восстановления мировой экономики, высокий потребительский спрос на Смарт ТВ, умные колонки и другие продуты привел к росту рынка на 10,3% «YoY».

Крупнейшим регионом сбыта при росте на 9,5% «QoQ» оказались США. На второй позиции с долей 27,4% оказался Китай, однако поставки в квартальном сравнении здесь снизились на 5,2%.

Общая средняя отпускная цена продуктов концепции умного дома выросла на 3% «YoY», что объясняется подорожанием логистики и появлением новых устройств с расширенной функциональностью. Так, увеличение средних цен в наиболее востребованной категории — Смарт ТВ — составило 7% вследствие роста популярности моделей с экранами OLED.

Продукты для видеоразвлечений, в частности Смарт ТВ и стриминговые плееры, сформировали крупнейшую продуктовую категорию — за ними 35,3% общих поставок. Спрос на решения для домашней безопасности в авангарде с умными камерами и умными замками вырос на 13,5%, позволив оставить за собой 20,4% рынка.

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