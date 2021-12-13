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Жизненный цикл трети фишинговых страниц не превышает сутки

13 декабря 2021 г., 11:15
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В «Лаборатории Касперского» проанализировали жизненный цикл 5307 фишинговых страниц и выяснили, что треть из них - 1784 - перестала существовать уже в течение суток, причём многие - в первые часы. Именно в самом начале жизни поддельной страницы злоумышленники активно распространяют фишинговые ссылки - им важно сделать это до того, как мошеннический ресурс будет обнаружен и занесён в специальные антифишинговые базы.

Четверть всех исследуемых страниц перестала работать уже через 13 часов после начала мониторинга. Половина анализируемых ресурсов в результате существовала не более четырёх дней. Поэтому фишеры заинтересованы в распространении ссылок на поддельные страницы сразу после их создания.

Из-за короткого жизненного цикла фишинговых страниц злоумышленники не успевают менять их содержимое, поэтому чаще создают поддельные страницы с нуля, отмечают эксперты компании. Чтобы обойти защитные решения, они используют ещё один метод - создают случайно сгенерированные элементы кода, которые не видны пользователям, но затрудняют блокировку мошеннических ресурсов защитными решениями в течение определённого времени.

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