Сервис Quantum Origin генерирует квантово-случайные ключи шифрования

13 декабря 2021 г., 12:45

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Cambridge Quantum (CQ), дочерняя компания Quantinuum, мирового лидера в области интегрированных квантовых вычислений, объявила о запуске Quantum Origin, первой в мире коммерчески доступной платформы генерации криптографических ключей, основанной на проверяемой квантовой случайности. Она построен с использованием шумного квантового компьютера промежуточного масштаба (Noisy, Intermediate-Scale Quantum, NISQ) для защиты зашифрованных данных как от актуальных, так и от будущих угроз.

Стойкость современных стандартов шифрования, таких как RSA и AES, основана на неспособности «взломать» достаточно длинную строку случайных чисел. Однако последовательности, генерируемые сегодняшними генераторами случайных чисел, не так непредсказуемы, как бы хотелось, из-за чего оказываются уязвимым местом для растущего числа кибератак. Вдобавок к этому потенциальная угроза скорого появления у преступников квантовых компьютеров, побуждает их красть зашифрованные данные впрок — в так называемых атаках «взломать сейчас, расшифровать позже».

Облачная платформа Quantum Origin использует непредсказуемую природу квантовой механики для генерации криптографических ключей, квантовая случайность которых удостоверяется квантовыми компьютерами Quantinuum серии H от Honeywell.

Quantum Origin поддерживает традиционные алгоритмы, такие как RSA или AES, а также алгоритмы постквантовой криптографии, стандартизацией которые занимается Национальный институт стандартов и технологий (NIST).

Организация, которой требуется квантово-расширенные ключи, теперь может направить Quantum Origin вызов через API. Платформа сгенерирует ключи, затем зашифрует их с помощью транспортного ключа для безопасной пересылки обратно в организацию.

Ключи Quantum Origin подходят для любого сценария, где требуется прочная киберзащита. Первоначально Cambridge Quantum будет предлагать Quantum Origin компаниям, предоставляющим финансовые услуги, и поставщикам продуктов для кибербезопасности, а затем планирует расширение сервиса на другие высокоприоритетные секторы, такие как телекоммуникации, энергетика, производство, оборона и правительство.

Эту технологию уже использовали ранние партнёры Cambridge Quantum, такие как Axiom Space — для тестирования постквантового шифрованного обмена данными между МКС и Землей; и Fujitsu — она интегрировала Quantum Origin в свою программно-конфигурируемую глобальную сеть (SDWAN), использующую квантово-усиленные ключи наряду с традиционными алгоритмами.

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