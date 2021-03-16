Мировой рынок коммутаторов и маршрутизаторов ушел в минус

16 марта 2021 г., 15:15

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Мировой рынок Ethernet-коммутаторов по итогам четвертого квартала 2020 г. сократился на 1,4% «YoY» и достиг в объеме 7,5 млрд долл., сообщает IDC.В целом за год спад составил 3,5%, что соответствует объему в размере 27,8 млрд долл.

Развитие рынка по-прежнему подкрепляется интересом к более скоростным платформам. Так, квартальные поставки портов 100Гб выросли на 28,4%, до 7,4 млн шт. Выручка, в свою очередь, увеличилась на 27,2%, до 1,78 млрд долл. (доля рынка 23,7%). В целом за 2020 г. поставки портов выросли на 40,0%. Сегмент портов 25Гб/50Гб показал рост квартальной выручки на 33,5%, до 655 млн долл. при росте поставок на 28,1% «YoY». Менее скоростные коммутаторы сформировали зрелую часть рынка — поставки и ASP здесь устойчиво снижались. В частности, поставки портов 10Гб увеличились на 20,5%, однако выручка сократилась на 2,7%. За этим направлением 26,2% общей выручки рынка. Поставки портов 1 Гб и выручка сегмента снизились на 1,3% и 13,4% соответственно (35,4% выручки рынка). Коммутаторы, не предназначенные для ЦОД, продолжали формировать основную часть рынка — на них пришлось 85,9% общих поставок и 56,4% выручки.

Рынок маршрутизаторов для организаций и сервис-провайдеров в последней четверти года вырос на 0,4%, до 4,3 млрд долл., однако это не уберегло его от провала в целом за год — выручка снизилась на 4,0% «YoY», до 14,9 млрд долл. Направление решений для сервис-провайдеров просело на 2,9%, а корпоративный сегмент сузился на 7,5%.

Cisco оставался ключевым поставщиком коммутаторов — в конце года на вендора пришлось 38,7% общих поставок. При этом выручка за последний квартал просела на 11,8%, а в целом за год снизилась на 9,5%. Бизнес роутеров сократился по выручке на 13,8%, а в целом за год спад превысил 15%.

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