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IBM запустила бесплатную образовательную платформу для нашего региона

16 марта 2021 г., 14:45
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Компания IBM объявила о запуске версии открытой цифровой образовательной платформы Open P-TECH для региона стран СНГ.

Как отмечается, платформа предназначена для школьников старших классов, студентов колледжей и вузов, молодых специалистов, профессионалов, учителей, преподавателей и всех желающих. Она дает возможность бесплатно составить персональную программу и пройти курсы, посвященные современным корпоративным цифровым технологиям. При участии волонтеров IBM был создан первый учебный модуль на русском языке «Введение в цифровую экономику».

Платформа Open P-TECH была создана IBM для использования успешного опыта очной программы P-TECH ( Pathways to Technology – «пути к технологиям»), запущенной в 2011 году. На бесплатной платформе цифрового обучения Open P-TECH основные модули адаптированы к интересам и потребностям учащихся и учителей и охватывают такие актуальные темы и направления, как искусственный интеллект, облачные вычисления, наука о данных и кибербезопасность, а также профессиональные навыки и дизайн-мышление. По итогам успешного прохождения обучения можно получать бейджи для размещения в резюме или соцсетях.

Глобальный запуск платформы Open P-TECH состоялся в мае прошлого года. К марту 2021 года она охватывала более 260 тыс. учащихся и учителей из более чем 140 стран. В настоящее время платформа предлагает курсы на 10 языках.

 

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