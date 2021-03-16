Облачный сервис Ericom RBI защищает пользователей от вредоносного контента веб-сайтов

16 марта 2021 г., 15:45

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Компания Ericom Software, разработчик облачных решений кибербезопасности для безопасного доступа к веб-сайтам и приложениям, анонсировала новую возможность для облачной службы RBI. Интеллектуальная система RBI упрощает развертывание и использование решения Ericom Zero Trust для просмотра веб-страниц, обеспечивая защиту от таких угроз, как вымогательство, фишинг, кража учетных записей и пр.

Интеллектуальная изоляция Ericom использует данные сети Ericom Threat Intelligence Network для динамической оценки риска запрашиваемых веб-сайтов. Эта сеть нормализует данные об угрозах URL-адресов, поступающие из различных отраслевых источников, и объединяет их с информацией, являющейся собственностью глобального сообщества пользователей Ericom, для получения в реальном времени оценки степени риска каждый раз, когда пользователь пытается зайти на веб-сайт. Сайты с повышенным уровнем риска отправляются в Ericom RBI для безопасной визуализации, предотвращая вредоносные программы на этом сайте от компрометации устройства пользователя.

Ericom RBI обеспечивает загрузку содержимого сайта в удаленном, изолированном облачном контейнере. Когда пользователь переходит на рискованный сайт или нажимает на URL-адрес, встроенный в фишинговый электронный адрес, он абсолютно безопасен, поскольку веб-содержимое не выполняется непосредственно на его устройстве. Никакие вредоносные программы с рискованных сайтов, даже сложные zero-days, не могут заразить устройство, потому что Ericom RBI посылает только безопасную информацию из «облачного» контейнера в браузер устройства.

Сайты, запущенные с URL-адресов электронной почты, могут быть визуализированы в режиме «только для чтения», чтобы предотвратить вход пользователей в учетные данные, обеспечивая дополнительную защиту от фишинга. Кроме того, файлы с изолированных сайтов могут быть дезинфицированы перед передачей на устройства, гарантируя, что вредоносное ПО, находящееся в загружаемых файлах, не сможет скомпрометировать конечные точки. С Ericom пользователи защищены без потери продуктивности, благодаря полностью интерактивному просмотру веб-страниц.

В дополнение к Intelligent Remote Browser Isolation, Ericom анонсировал новую функцию интеграции SIEM для своей службы RBI. Организации, которым требуется долгосрочное хранение журналов по соображениям соответствия, или которые анализируют тенденции своей активности при просмотре веб-сайтов, теперь могут отправлять журналы трафика веб-сайтов и действий по обеспечению соблюдения политик веб-безопасности сторонним SIEM-продуктам.

Ericom также сообщил о продолжающемся расширении своей платформы Ericom Global Cloud, что значительно увеличивает глобальную плотность точек присутствия (PoP) для удовлетворения растущего спроса на услуги безопасности Ericom Zero Trust.

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