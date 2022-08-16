Мінус три тисячі

16 августа 2022 г., 17:45

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Орієнтований на українських розробників програмного забезпечення проєкт DOU представив свій черговий рейтинг найбільших компаній у сфері ІТ-аутсорсингу. Майже в половини компаній зафіксована негативна динаміка, а загальна кількість ІТ-спеціалістів зменшилася майже на три тисячі. Відбулися зміни й у «великій п’ятірці» – цього року Ciklum вперше за 10 років опинився за межами п’яти найбільших компаній.

Понад 60% компаній повідомили, що не зупиняли найняття в Україні після 24 лютого 2022 року. Але той самий відсоток компаній заявили про скорочення найму, з огляду на довоєнні плани, більш ніж на 20% у лютому-липні.

У січні загальна кількість спеціалістів у топ-50 вперше сягнула 100 тис. Але в першому півріччі зменшилася на 3%, і сьогодні у 50 найбільших компаніях України працює 97,6 тис. фахівців.

Кількість спеціалістів у топ-25 компаній зменшилася на 800 осіб. Нині там працює 77 тис. фахівців. На відміну від загальної кількості людей, кількість технічних фахівців у топ-25 навіть трішки збільшилася – майже на 100 осіб. Тобто йдеться передусім про зменшення кількості нетехнічних фахівців.

Лише дві з п’яти найбільших компаній збільшили кількість спеціалістів за перше півріччя – GlobalLogic і Evoplay. Остання вперше потрапила до п’ятірки саме завдяки активному зростанню за останній рік (майже на 1,5 тис. спеціалістів з липня 2021 р.).

Загалом кількість спеціалістів у п’яти найбільших ІТ-компаній зменшилася на 1,1 тис. – до 38,8 тис. у липні.

Статус найбільшої ІТ-компанії України продовжує утримувати EPAM, попри суттєве зменшення кількості людей у січні-липні цього року. Загалом українська команда EPAM зменшилася на 1260 спеціалістів.

На другому місці залишається SoftServe – компанія у першому півріччі також втратила 164 спеціалісти. Хоча ще на початку січня анонсувались план розширення на 3-4 тис. працівників в Україні цього року й мета перетнути позначку в 15 тис. працівників глобально.

На третій та четвертій сходинках GlobalLogic і Luxoft. В останньої штат залишився без змін у порівнянні із січнем. А у GlobalLogic позитивна динаміка, хоч і не значна (+50 людей), якщо порівнювати з минулими роками.

У GlobalLogic зазначають, що не припиняли залучати нових фахівців у компанію й загалом їм вдалося за місяці війни закрити понад 400 позицій. Найбільш популярними серед спеціальностей та треків лишаються DevOps, Python, JS, QA Auto, .NET.

У компанії Evoplay, яка посіла п’яте місце рейтингу, повідомили, що динаміка приросту стабільна, зазвичай у роботі близько 500 вакансій. Серед факторів, які обумовили зростання компанії: запуск нових продуктів; M&A – в кінці 2021-го – на початку 2022-го до холдингу приєдналась ще одна структура; розширення географії, збільшення трафіку та розвиток продуктів; орієнтир на зміцнення основних напрямів.

Щонайменше 30 компаній відкрили у першому півріччі нові офіси у містах Польщі (Кракові, Познані, Бидгощі, Гданську, Лодзі, Варшаві). Серед українських локацій нові офіси з’явилися в Ужгороді, Хмельницькому, Львові, Чернівцях, Івано-Франківську, Вінниці, Тернополі.

Найбільше постраждав Харків – 13 компаній закрили там офіси. Ще 8 компаній – у Києві. Окрім цього, офіси закривались в Одесі, Херсоні, Дніпрі, Сумах, Черкасах, Житомирі.

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