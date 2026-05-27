Власні сонячні електростанції покривають вже близько третини потреб Київстар

Національний оператор електронних комунікацій Київстар розширює енергетичні активи та оголошує про придбання шести сонячних електростанцій у Львівській області сукупною встановленною потужністю 105 МВт. Вартість угоди склала 3,6 млрд грн (80,8 млн дол.).

Це придбання є черговим кроком у розвитку напряму власної генерації Київстар. Компанія розпочала формування енергетичного портфеля у грудні 2025 року, коли стала власником першої сонячної електростанції «Санвін 11» потужністю 13 МВт. З новими активами загальний обсяг «зеленої» генерації Київстар зріс до 118 МВт, що дозволяє виробляти обсяги електроенергії, еквівалентні близько 30% поточного річного споживання компанії.

Електроенергія від придбаної групи CEC надходитиме до об’єднаної енергосистеми України відповідно до чинних ринкових і регуляторних правил, що дозволить Київстар частково хеджувати ризики, пов’язані з коливаннями цін на електроенергію.

«Розвиток власної генерації – важлива складова нашого довгострокового бачення, спрямованого на створення безпечної та технологічно ефективної інфраструктури», – зазначив Олександр Комаров, президент Київстар.

Капіталовкладення у відновлювану енергетику дають Київстар можливість диверсифікувати підходи до забезпечення енергопотреб та посилювати операційну стійкість компанії. На тлі зростання вартості електроенергії та стрімкого збільшення дата‑трафіку розвиток цього напряму є послідовним і виваженим рішенням для підтримки інфраструктури. «Зелені» проєкти допомагають компанії вибудовувати довгострокову модель енергоспоживання, сприяють зміцненню енергетичного сектору країни та відповідають цілям сталого розвитку.

