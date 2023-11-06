Міноборони пришвидшило передачу дронів для ЗСУ до 3 днів

6 ноября 2023 г., 8:25

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Як повідомляється, Міністерство оборони разом з Генштабом і Держспецзв’язку рекордно швидко передали бойові дрони для ЗСУ. З моменту отримання техніки від постачальників до передачі Силам логістики ЗСУ минуло всього три дні.

Раніше цей процес міг тривати тижнями або й місяцями, оскільки він потребує численних узгоджень у різних відомствах.

Однак, завдяки ефективній співпраці між новою командою Міноборони та іншими залученими особами й установами час на бюрократичні процедури вдалося скоротити.

Як результат, Міністр оборони Рустем Умєров спільно з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України підписав наказ – і техніку почали відвантажувати на фронт наступного дня після отримання наказу.

Безпілотники для війська закупили за бюджетні гроші. Пакет містить різні типи дронів – як ударні, так і розвідувальні. Лише в цьому пакеті – сотні безпілотників.

Найближчим часом дрони допомагатимуть виконувати бойові задачі на фронті в досвідчених руках наших пілотів. А Міноборони продовжує пришвидшувати процес передачі необхідної для цього зброї.

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