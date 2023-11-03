Комплекс Piranha AVD 360 для захисту від дронів завершив випробування

3 ноября 2023 г., 17:25

Система боротьби з дронами-камікадзе у вигляді возимого комплексу РЕБ (радіоелектронної боротьби) для бронетехніки Piranha AVD 360 від українського розробника «Піранья-Тех» завершив польові випробування й готовий до серійного виробництва. Про це повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

Piranha AVD 360 пригнічує системи супутникової навігації (GPS, «Глонасс», BeiDou та Galileo), а також частоти керування БПЛА в широкому діапазоні (як цивільних дронів, так і воєнних). Комплекс створює навколо себе захисний купол радіусом до 600 метрів. Під дією системи коптер чи дрон-камікадзе не може отримувати команди та передавати дані, в результаті чого або зависає в повітрі, або здійснює аварійну посадку, або безконтрольно падає.

Таким чином технологія допомагає ефективніше захищати автотранспорт, бронетехніку та особовий склад від ворожих дронів.

Digital Twin для мережевої інфраструктури: технологія завтрашнього дня, що доступна вже сьогодні

0

Tweet