Oracle та OpenAI відмовилися від планів розширення свого флагманського ЦОД в Техасі

Як повідомляє Reuters, компанії Oracle та OpenAI відмовилися від планів розширення свого флагманського центру обробки даних в Абіліні, штат Техас. Це розширення на 600 МВт було частиною амбітної ініціативи Stargate - проєкту вартістю 500 млрд дол. та загальною потужністю 10 ГВт, який було анонсовано президентом Дональдом Трампом у січні 2025 року.



Переговори затягнулися через питання фінансування та зміну технічних потреб OpenAI, що призвело до зупинки робіт на конкретному майданчику.



«Ця потужність тепер буде реалізована на одному з інших кампусів дата-центрів, що будуються», — повідомило джерело, знайоме з ходом проєкту.



Попри скасування розширення в Абіліні, Oracle та OpenAI продовжують співпрацю над розгортанням інших 4,5 ГВт потужностей. На звільнене місце в Техасі вже претендує Meta Platforms, яка розглядає можливість оренди майданчика у девелопера Crusoe. У процес переговорів активно втрутилася Nvidia, виступаючи у ролі своєрідного технологічного посередника. Компанія прагне гарантувати, що новий об'єкт буде укомплектований її чипами, заблокувавши можливість використання рішень від конкурента — AMD.



Ситуація навколо техаського майданчика Crusoe демонструє, що навіть у межах мегапроєкту Stargate реальність 2026 року вносить свої корективи. Масштаб у 500 млрд дол. вражає на папері, але на практиці дефіцит швидкого фінансування та зміна архітектурних вимог АІ-моделей змушують гігантів бути гнучкими. Відмова Oracle та OpenAI від 600 МВт — це не крок назад, а скоріше перегрупування ресурсів у гонитві за ефективністю.



Найцікавішим аспектом є роль Nvidia. Компанія фактично перетворюється на регулятора ринку нерухомості для ЦОД. Втручаючись у переговори між Meta та Crusoe, Nvidia не просто продає залізо, вона агресивно вибудовує бар'єр для входу AMD. Якщо Meta займе цей майданчик, це підтвердить стратегію Марка Цукерберга щодо нарощування власних обчислювальних потужностей будь-якою ціною.

