YouControl: сфера розробки ПЗ вперше за багато років знизила частку в доходах великого бізнесу

23 августа 2024 г., 14:35

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Українська аналітична система на основі відкритих даних YouControl представила рейтинг найбільших українських компаній за доходами у 2023 році. Тисяча найбільших підприємств минулого року отримали чистий дохід у сумі майже 7,2 трлн грн, що на 19,4% більше, ніж 2022 року. Більшість із цих компаній традиційно належать до галузей паливно-енергетичного та аграрно-промислового комплексу й зосереджені у столичному регіоні.

Сфера інформаційних технологій вперше за багато років знизила частку в доходах великого бізнесу з 1,3% до 1,1%. Ці дані корелюють з індикаторами стагнації експорту комп’ютерних послуг та скорочення чисельності ІТ-працівників, відомих з інших джерел.

Згідно з даними каталогу компаній України YC.Market, в якому наразі представлено 3,54 млн підприємств, що діють, у сфері Інформаційних технологій зареєстровано понад 330 тис. суб'єктів господарської діяльності. З них у Києві 87955 та 18807 – в області, у Харківській області – 37054, у Львівській – 33497, у Дніпропетровській – 26780 юридичних осіб.

П’ятірку найбільших IT-компаній за виручкою у 2023 році, за даними аналітичної системи YouControl, склали: EPAM, GlobalLogic, Luxoft, Fintech Band (monobank) та Intellias.

Суб'єкт господарської діяльності Виручка, млрд грн ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» 12.616 ТОВ «ГЛОБАЛЛОДЖИК УКРАЇНА» 11.417 ТОВ «ЕПАМ ДІДЖИТАЛ» 6.001 ТОВ «ЛЮКСОФТ СОЛЮШНС» 5.876 ТОВ «ФІНТЕХ БЕНД» 5.578 ТОВ «ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «ІНТЕЛЛІАС» 4.334 ТОВ «СІКЛУМ» 3.830 ТОВ «ІНФОПУЛЬС УКРАЇНА» 3.232 ТОВ «СТРАТЕДЖІ ДЕВЕЛОПМЕНТ» 2.853 ТОВ «ЛОГІКА ЛТД» 2.541 ТОВ «СОФТСЕРВ ТЕХНОЛОГІЇ» 2.327 ТОВ «ПЛЕЙТИКА УКРАЇНА» 2.317 ТОВ «МЕГОГО» 2.207 ТОВ «СОФТСЕРВ ІНДУСТРІЯ» 2.128 ТОВ «СУЧАСНІ АЙТІ ТЕХНОЛОГІЇ» 1.950 ТОВ «ПТС ЮА СЕРВІСЕЗ» 1.829 ТОВ «СІГМА СОФТВЕА» 1.795 ТОВ «СОФТСЕРВ ДЕВЕЛОПМЕНТ» 1.778 ТОВ «УАПРОМ» 1.756 ПрАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЦЕСІНГОВИЙ ЦЕНТР» 1.732 ДП «ДОКУМЕНТ» 1.729 ТОВ «ГРІД ДІНАМІКС УКРАЇНА» 1.703

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