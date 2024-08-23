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YouControl: сфера розробки ПЗ вперше за багато років знизила частку в доходах великого бізнесу

23 августа 2024 г., 14:35
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Українська аналітична система на основі відкритих даних YouControl представила рейтинг найбільших українських компаній за доходами у 2023 році. Тисяча найбільших підприємств минулого року отримали чистий дохід у сумі майже 7,2 трлн грн, що на 19,4% більше, ніж 2022 року. Більшість із цих компаній традиційно належать до галузей паливно-енергетичного та аграрно-промислового комплексу й зосереджені у столичному регіоні.

Сфера інформаційних технологій вперше за багато років знизила частку в доходах великого бізнесу з 1,3% до 1,1%. Ці дані корелюють з індикаторами стагнації експорту комп’ютерних послуг та скорочення чисельності ІТ-працівників, відомих з інших джерел.

Згідно з даними каталогу компаній України YC.Market, в якому наразі представлено 3,54 млн підприємств, що діють, у сфері Інформаційних технологій зареєстровано понад 330 тис. суб'єктів господарської діяльності. З них у Києві 87955 та 18807 – в області, у Харківській області – 37054, у Львівській – 33497, у Дніпропетровській – 26780 юридичних осіб.

П’ятірку найбільших IT-компаній за виручкою у 2023 році, за даними аналітичної системи YouControl, склали: EPAM, GlobalLogic, Luxoft, Fintech Band (monobank) та Intellias.

Суб'єкт господарської діяльності Виручка, млрд грн
ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» 12.616
ТОВ «ГЛОБАЛЛОДЖИК УКРАЇНА» 11.417
ТОВ «ЕПАМ ДІДЖИТАЛ» 6.001
ТОВ «ЛЮКСОФТ СОЛЮШНС» 5.876
ТОВ «ФІНТЕХ БЕНД» 5.578
ТОВ «ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «ІНТЕЛЛІАС» 4.334
ТОВ «СІКЛУМ» 3.830
ТОВ «ІНФОПУЛЬС УКРАЇНА» 3.232
ТОВ «СТРАТЕДЖІ ДЕВЕЛОПМЕНТ» 2.853
ТОВ «ЛОГІКА ЛТД» 2.541
ТОВ «СОФТСЕРВ ТЕХНОЛОГІЇ» 2.327
ТОВ «ПЛЕЙТИКА УКРАЇНА» 2.317
ТОВ «МЕГОГО» 2.207
ТОВ «СОФТСЕРВ ІНДУСТРІЯ» 2.128
ТОВ «СУЧАСНІ АЙТІ ТЕХНОЛОГІЇ» 1.950
ТОВ «ПТС ЮА СЕРВІСЕЗ» 1.829
ТОВ «СІГМА СОФТВЕА» 1.795
ТОВ «СОФТСЕРВ ДЕВЕЛОПМЕНТ» 1.778
ТОВ «УАПРОМ» 1.756
ПрАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЦЕСІНГОВИЙ ЦЕНТР» 1.732
ДП «ДОКУМЕНТ» 1.729
ТОВ «ГРІД ДІНАМІКС УКРАЇНА» 1.703

 

 

 

 

 

 

 

 

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