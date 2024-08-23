YouControl: сфера розробки ПЗ вперше за багато років знизила частку в доходах великого бізнесу

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Українська аналітична система на основі відкритих даних YouControl представила рейтинг найбільших українських компаній за доходами у 2023 році. Тисяча найбільших підприємств минулого року отримали чистий дохід у сумі майже 7,2 трлн грн, що на 19,4% більше, ніж 2022 року. Більшість із цих компаній традиційно належать до галузей паливно-енергетичного та аграрно-промислового комплексу й зосереджені у столичному регіоні.
Сфера інформаційних технологій вперше за багато років знизила частку в доходах великого бізнесу з 1,3% до 1,1%. Ці дані корелюють з індикаторами стагнації експорту комп’ютерних послуг та скорочення чисельності ІТ-працівників, відомих з інших джерел.
Згідно з даними каталогу компаній України YC.Market, в якому наразі представлено 3,54 млн підприємств, що діють, у сфері Інформаційних технологій зареєстровано понад 330 тис. суб'єктів господарської діяльності. З них у Києві 87955 та 18807 – в області, у Харківській області – 37054, у Львівській – 33497, у Дніпропетровській – 26780 юридичних осіб.
П’ятірку найбільших IT-компаній за виручкою у 2023 році, за даними аналітичної системи YouControl, склали: EPAM, GlobalLogic, Luxoft, Fintech Band (monobank) та Intellias.
|Суб'єкт господарської діяльності
|Виручка, млрд грн
|ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ»
|12.616
|ТОВ «ГЛОБАЛЛОДЖИК УКРАЇНА»
|11.417
|ТОВ «ЕПАМ ДІДЖИТАЛ»
|6.001
|ТОВ «ЛЮКСОФТ СОЛЮШНС»
|5.876
|ТОВ «ФІНТЕХ БЕНД»
|5.578
|ТОВ «ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «ІНТЕЛЛІАС»
|4.334
|ТОВ «СІКЛУМ»
|3.830
|ТОВ «ІНФОПУЛЬС УКРАЇНА»
|3.232
|ТОВ «СТРАТЕДЖІ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
|2.853
|ТОВ «ЛОГІКА ЛТД»
|2.541
|ТОВ «СОФТСЕРВ ТЕХНОЛОГІЇ»
|2.327
|ТОВ «ПЛЕЙТИКА УКРАЇНА»
|2.317
|ТОВ «МЕГОГО»
|2.207
|ТОВ «СОФТСЕРВ ІНДУСТРІЯ»
|2.128
|ТОВ «СУЧАСНІ АЙТІ ТЕХНОЛОГІЇ»
|1.950
|ТОВ «ПТС ЮА СЕРВІСЕЗ»
|1.829
|ТОВ «СІГМА СОФТВЕА»
|1.795
|ТОВ «СОФТСЕРВ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
|1.778
|ТОВ «УАПРОМ»
|1.756
|ПрАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЦЕСІНГОВИЙ ЦЕНТР»
|1.732
|ДП «ДОКУМЕНТ»
|1.729
|ТОВ «ГРІД ДІНАМІКС УКРАЇНА»
|1.703
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