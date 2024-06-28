Мінцифри сформувало підхід до регулювання штучного інтелекту в Україні

28 июня 2024 г., 12:25

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Міністерство цифрової трансформації України представило Білу книгу, що детально описує підхід до регулювання штучного інтелекту в Україні. Завдяки цьому документу компанії зможуть зрозуміти, як підготуватися до майбутнього законодавства у сфері ШІ та створювати продукти, безпечні для громадян.

Розроблений підхід враховує інтереси всіх зацікавлених сторін – громадян, бізнесу і держави. Головна мета – захистити права українців, не зупинивши розвиток інновацій. Завдяки обраному підходу українські компанії зможуть ставати більш конкурентоспроможними та виходити на міжнародні ринки. Для держави це можливість інтегруватися до ЄС, синхронізувавши своє законодавство у сфері ШІ з європейським.

Серед інструментів, які держава надасть компаніям, – загальні та секторальні рекомендації для різних сфер і аспектів використання ШІ: від освіти та журналістики до порад з обробки персональних даних. Крім рекомендацій, планується створити добровільні кодекси поведінки, платформу юридичної допомоги для бізнесу, регуляторну пісочницю для тестування високотехнологічних продуктів на відповідність майбутнім вимогам тощо.

Білу книгу підготовано завдяки підтримці, наданій Агентством США з міжнародного розвитку в рамках проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України» та проєкту «Підтримка цифрової трансформації» за підтримки USAID та UK Dev.

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