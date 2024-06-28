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SpaceX оцінили у 210 мільярдів доларів

28 июня 2024 г., 13:35

Агентство Bloomberg повідомило, що SpaceX продасть спеціальні акції по 112 доларів за штуку в рамках тендерної пропозиції, що є вищою ціною, ніж очікувалося. Це підвищує вартість компанії Ілона Маска до 210 мільярдів доларів.

Востаннє компанія була оцінена в 180 мільярдів доларів у грудні, повідомляє Bloomberg.

Нова оцінка є рекордною для американської приватної компанії, але все ще нижчою за 268 млрд дол. оцінки ByteDance, розробника TikTok. За ринковою капіталізацією SpaceX вже зрівнялася з деякими найбільшими світовими публічними компаніями.

Bloomberg зазначає, що умови не є остаточними, і розмір тендерної пропозиції може змінитися залежно від зацікавленості як інсайдерів-продавців, так і інсайдерів-покупців.

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