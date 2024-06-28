Китайський чипмейкер Loongson представив зразки 128-ядерних серверних процесорів

28 июня 2024 г., 11:35

Китайський розробник процесорів Loongson презентував акціонерам, що його майбутня серія процесорів серверного класу 3C6000/3D6000/3E6000 проходять тестування.



Нова лінійка серверних чипів Loongson є унікальною завдяки своїй архітектурі на основі чиплетів. У той час як 3C6000 є 16-ядерним/32-потоковим процесором, 3D6000 містить два чіпи 3C6000, з'єднані за допомогою технології Loongson Coherent Link, що створює 32-ядерний/64-потоковий процесор. Модель 3E6000 піднімається ще на одну сходинку, з'єднуючи чотири чіпи 3C6000 для створення 64-ядерного/128-потокового чипу.



3C6000 містить 16 ядер LA664 з мікроархітектурою LoongArch від Loongson. Компанія стверджує, що ці ядра забезпечують вдвічі більшу продуктивність, ніж їхні попередники в 3C5000 останнього покоління, які працювали на частоті 2,2 ГГц. Зазначається, що сімейство 3C6000 також підтримуватиме до чотирьох каналів пам'яті DDR4-3200.



Loongson планує випустити лінійку 3C6000 в четвертому кварталі 2024 року.

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