SK Hynix анонсувала високопродуктивний накопичувач для центрів обробки даних

12 сентября 2024 г., 11:35

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Компанія SK hynix оголосила про розробку PEB110 E1.S (PEB110), високопродуктивного SSD для центрів обробки даних. З настанням ери штучного інтелекту зростає попит на високопродуктивні рішення NAND, як-от SSD для центрів обробки даних, а також на надшвидкі чипи DRAM, зокрема на пам'ять із високою пропускною здатністю (HBM). Відповідно до цієї тенденції компанія розробила та презентувала новий продукт із поліпшеною швидкістю обробки даних та енергоефективністю завдяки застосуванню специфікації PCIe Gen 5.



Після успішного масового виробництва PS1010 і появи PEB110 компанія SK hynix розраховує задовольнити різноманітні потреби клієнтів внаслідок більш надійного портфоліо твердотільних накопичувачів. Наразі вона проходить кваліфікаційний відбір в одного з глобальних замовників і планує почати масове виробництво продукту в другому кварталі наступного року, якщо кваліфікаційний відбір буде завершено. Інтерфейс PCle Gen 5, що застосовується в новому продукті, забезпечує вдвічі більшу пропускну здатність, ніж четверте покоління, що дає змогу PEB110 досягати швидкості передавання даних до 32 GT/s. А тому дає змогу подвоїти продуктивність PEB110 порівняно з попереднім поколінням і підвищити енергоефективність більш ніж на 30%.



SK hynix також застосувала технологію протоколу безпеки та моделі даних, або SPDM, у PEB110, вперше для своїх твердотільних накопичувачів для центрів обробки даних, щоб значно посилити функції захисту інформації.



SPDM, ключове рішення в галузі безпеки, що спеціалізується на захисті серверних систем, забезпечує безпечну автентифікацію і моніторинг серверів. З огляду на почастішання останнім часом кібератак на центри обробки даних, компанія розраховує, що PEB110 з SPDM задовольнить високі вимоги клієнтів до інформаційної безпеки.



Продукт буде випущений у трьох варіантах місткості - 2, 4 і 8 ТБ - та підтримує специфікації OCP версії 2.5 для більшої сумісності в глобальних центрах обробки даних.



«Новинка заснована на найкращих у своєму класі 238-високих 4D NAND, що мають найконкурентоспроможніші стандарти в галузі за вартістю, продуктивністю та якістю, - зазначив Ан Хьон (Ahn Hyun), голова комітету N-S компанії SK Hynix, -- У майбутньому ми маємо намір розпочати кваліфікацію клієнтів та серійне виробництво, щоб зміцнити свої позиції в ролі світового постачальника пам'яті AI №1 на ринку SSD для центрів обробки даних, що постійно зростає».

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