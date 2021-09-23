Microsoft Surface Duo выпущен во второй версии

23 сентября 2021 г., 14:15

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Компания Microsoft наряду с новыми компьютерами Surface представила и обновленную версию своего смартфона Duo с двумя экранами.



Первая версия смартфона Microsoft Surface Duo была запущена в прошлом году, но так особо и не продавалась из-за массы недочетов. В компании учли недостатки - усовершенствовали шарнирный механизм и уменьшили расстояние между дисплеями.



Новый Surface Duo 2 построен на базе Qualcomm Snapdragon 888 и обладает некоторыми новыми возможностями, среди которых - поддержка 5G, NFC, стереодинамики.



В смартфоне улучшены фотовозможности. Теперь три камеры вместо одной — широкоугольная 12 Мп, сверхширокоугольная 16 Мм и телеобъектив 12 Мп.



Как и прошлогодняя версия, Surface Duo 2 оснащен двумя 5,8-дюймовыми экранами, которые можно использовать одновременно. Например, можно запустить одно приложение на одном экране, а другое - на противоположном. Или же можно задействовать растянуть одно оба дисплея с общим 8,3-дюймовым пространством под одну задачу. В сложенном состоянии включается панель на боковой грани, которая выводит информацию о статусе зарядки, звонках, уведомлениях, SMS, сообщениях Teams.



Surface Duo 2 будет предлагаться по цене от 1500 долл., т.е. будет на 100 долларов дороже, чем первая версия.

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