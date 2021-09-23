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British Council и LanguaMetrics предложат инструмент для развития навыков английского с использованием Alexa

23 сентября 2021 г., 15:05
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British Council и LanguaMetrics предложат инструмент для развитие навыков английского с использованием Alexa

British Council в партнёрстве с LanguaMetrics разработали приложение British Council English для голосового помощника Alexa, которое нацелено на развитие навыков устной речи и восприятия иностранного языка (в данном случае английского) на слух.

Как отмечается, приложение использует модели искусственного интеллекта, разработанные LanguaMetrics для оценки ответов пользователя и организации диалога с ним. Исследования показывают, что подобного рода упражнения позитивно влияют на качество владения разговорным английским.

British Council English for Alexa – это инструмент, преимущественно для взрослых, которые поставили задачу повышать уровень владения английским. Пользователю предлагается прослушать специально подобранные тексты на английском в соответствие с разными уровнями и ответить на вопросы по тексту. Приложение анализирует ответы, оценивает их правильность и подсказывает если что-то не так и какие ошибки допущены.

Как заявили разработчики, следующие версии системы будут поддерживать и другие голосовые помощники (Google Home например), а также в планах расширение типов упражнений (грамматика, разговорная практика, подготовка к экзаменам и пр).

Сейчас приложение запущено в режиме Beta-версии и все желающие могут попробовать поработать с ним и при желании дать ему оценку. Для этого на любом устройстве поддерживающем работу с Amazon Alexa (это и колонка Alexa, и мобильные телефоны или ПК Windows с установленным Alexa приложением) достаточно сказать: “Alexa, open British Council English” и практикуйте свой английский. Единственный момент - в качестве основного языка для Alexa, нужно указать English.

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