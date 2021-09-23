 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 36 (1282)

12.09 - 19.09

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

QNAP представила коммутатор 10GbE промышленного класса

23 сентября 2021 г., 13:35
0 
 

QNAP представила коммутатор 10GbE промышленного уровня

Компания QNAP Systems выпустила полнофункциональный  10GbE-коммутатор  QSW-IM1200-8C в промышленном исполнении.

Как отмечается, благодаря функциям Featuring Layer 2 в операционной системе QSS и надежной конструкции промышленного уровня, устройство позволит ускорить развертывание высокоскоростной сети в проектах интеллектуального транспорта и умных городов.

«В связи с растущим распространением умных производств, QNAP представляет совершенно новое решение для управляемых коммутаторов 10GbE промышленного класса, обеспечивающее удобное для пользователя развертывание высокоскоростных сетей в сложных средах», заявил Рики Хо (Ricky Ho), менеджер по продукту QNAP.

Подчеркивается, что QSW-IM1200-8C соответствует стандартам IP20, использует безвентиляторную конструкцию и специальную вентилируемую конструкцию для работы при температурах от -30 °C до 65 °C в открытой среде или от -30 °C до 45 °C в закрытых помещениях. С помощью трех резервных источников питания постоянного тока и автоматического выключателя устройство защищено от потенциального перенапряжения, и способно обеспечивать при этом постоянную работу в производственных цехах и вне помещений с нестабильным качеством электроэнергии. Промышленные компьютеры могут быть подключены к QSW-IM1200-8C через сетевые адаптеры QNAP 10GbE для выполнения задач, требующих высокой пропускной способности в высокоскоростной промышленной сети.

QSW-IM1200-8C поставляется с четырьмя оптоволоконными портами 10GbE SFP + и восемью комбинированными портами 10GbE SFP + / RJ45. Система совместима с технологиями Multi-Gigabit NBASE-T для поддержки пяти сетевых скоростей (10 Гбит/с, 5 Гбит/с, 2,5 Гбит/с, 1 Гбит/с и 100 Мбит/с), что позволяет использовать существующие кабели Cat 5e и 6a для получения более высоких скоростей сети.

Новый коммутатор  обеспечивает такие функции Layer 2, как LACP, VLAN, ACL и LLDP, имеет удобный веб-интерфейс для эффективного контроля пропускной способности сети.

В комплекте с устройством идет крепление для установки в стойку. Но поскольку решение нацелено на индустриальное применение, оно может быть использовано и в настольной конфигурации.

Гарантия на устройство составляет два года, его рекомендованная розничная цена – 34999 грн.

Дополнительную информацию о компании и ее решениях вы можете найти на специальной странице http://ko.com.ua/qnap

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  