QNAP представила коммутатор 10GbE промышленного класса

23 сентября 2021 г., 13:35

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Компания QNAP Systems выпустила полнофункциональный 10GbE-коммутатор QSW-IM1200-8C в промышленном исполнении.



Как отмечается, благодаря функциям Featuring Layer 2 в операционной системе QSS и надежной конструкции промышленного уровня, устройство позволит ускорить развертывание высокоскоростной сети в проектах интеллектуального транспорта и умных городов.



«В связи с растущим распространением умных производств, QNAP представляет совершенно новое решение для управляемых коммутаторов 10GbE промышленного класса, обеспечивающее удобное для пользователя развертывание высокоскоростных сетей в сложных средах», заявил Рики Хо (Ricky Ho), менеджер по продукту QNAP.



Подчеркивается, что QSW-IM1200-8C соответствует стандартам IP20, использует безвентиляторную конструкцию и специальную вентилируемую конструкцию для работы при температурах от -30 °C до 65 °C в открытой среде или от -30 °C до 45 °C в закрытых помещениях. С помощью трех резервных источников питания постоянного тока и автоматического выключателя устройство защищено от потенциального перенапряжения, и способно обеспечивать при этом постоянную работу в производственных цехах и вне помещений с нестабильным качеством электроэнергии. Промышленные компьютеры могут быть подключены к QSW-IM1200-8C через сетевые адаптеры QNAP 10GbE для выполнения задач, требующих высокой пропускной способности в высокоскоростной промышленной сети.



QSW-IM1200-8C поставляется с четырьмя оптоволоконными портами 10GbE SFP + и восемью комбинированными портами 10GbE SFP + / RJ45. Система совместима с технологиями Multi-Gigabit NBASE-T для поддержки пяти сетевых скоростей (10 Гбит/с, 5 Гбит/с, 2,5 Гбит/с, 1 Гбит/с и 100 Мбит/с), что позволяет использовать существующие кабели Cat 5e и 6a для получения более высоких скоростей сети.



Новый коммутатор обеспечивает такие функции Layer 2, как LACP, VLAN, ACL и LLDP, имеет удобный веб-интерфейс для эффективного контроля пропускной способности сети.

В комплекте с устройством идет крепление для установки в стойку. Но поскольку решение нацелено на индустриальное применение, оно может быть использовано и в настольной конфигурации.

Гарантия на устройство составляет два года, его рекомендованная розничная цена – 34999 грн.

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