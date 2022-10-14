Microsoft Office вже буде не Office

14 октября 2022 г., 9:25

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Корпорація Microsoft вносить серйозні зміни в брендинг Microsoft Office. Після більш ніж 30 років роботи Microsoft Office перейменовується на "Microsoft 365", щоб позначити колекцію програм для підвищення продуктивності, яка постійно зростає.



Хоча програми Office, такі як Excel, Outlook, Word та PowerPoint, нікуди не зникнуть, Microsoft тепер здебільшого називатиме ці програми частиною Microsoft 365, а не Microsoft Office.



Майкрософт просувала цей новий брендинг протягом багатьох років після перейменування передплат на Office 365 в Microsoft 365 два роки тому, але тепер зміни йдуть набагато глибше. "У найближчі місяці Office.com, мобільний додаток Office і додаток Office для Windows стануть додатком Microsoft 365, з новою іконкою, новим виглядом і ще більшою кількістю функцій", - пояснюють у компанії.



Перші зміни логотипа та дизайну з'являться на сайті Office.com у листопаді, після чого в січні буде проведено ребрендинг додатків Office для Windows, iOS та Android.



У Microsoft 365 тепер будуть доступні програми Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Loop, Clipchamp, Stream та новий додаток Designer. Центральний додаток Microsoft 365 для мобільних і настільних комп'ютерів включатиме фіди відповідних колег і зустрічей, центр для всіх файлів і документів, а також спеціальні теги для групування та впорядкування контенту.



Однак бренд Microsoft Office не зникне миттєво. Компанія продовжуватиме пропонувати одноразові покупки пакета офісних програм для споживачів та бізнесу в рамках планів Office 2021 та Office LTSC.

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