«Армія дронів» відправила ще 12 комплектів безпілотників на фронт

14 октября 2022 г., 10:25

Проєкт «Армія дронів» повідомив, що ще 12 комплектів безпілотників відправилися знищувати окупантів на донецькому напрямку.



Мінцифра спільно з United24, Генштабом та Держспецзв'язку передали військовим нову партію дронів, вартістю у 7,8 мільйонів гривень!



Мова йде про 7 комплектів потужних DJI M300 Combo KIT із вбудованим тепловізором і штучним інтелектом та 5 комплектів DJI Mavic 3 Fly More Combo з високоякісними камерами які здатні розвідувати територію дальністю до 10 км.



Підкреслюється, що кожен безпілотник допоможе військовим влучно коригувати артилерійський вогонь та знищувати склади боєприпасів ворога та його техніку.



Нагадаємо, що проєкт «Армія дронів» - це комплексна програма фандрейзингової платформи United24 передбачає системну закупку безпілотників, їх ремонт і заміну, а також навчання операторів.



Продовжуємо донатити на «Армію дронів» https://u24.gov.ua/uk/dronation

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