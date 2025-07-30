Microsoft додає в Edge режим Copilot

30 июля 2025 г., 11:45

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Компанія Microsoft представила у своєму браузері Edge режим Copilot Mode, який дозволяє використовувати голосові або текстові команди для автоматизації вебзавдань за допомогою штучного інтелекту.



Під керуванням Copilot Mode браузер Edge «не просто бездіяльний в очікуванні вашого кліка, а передбачує ваші подальші дії», — пояснює у своєму блозі Шон Ліндерсей (Sean Lyndersay), віцепрезидент з продуктів Microsoft Edge. «Він не просто надає вам нескінченну кількість вкладок для перегляду, але працює з вами як помічник, який все розуміє. Він дозволяє вам продовжувати перегляд, усуває безлад і знімає перешкоди, щоб ви могли працювати без перешкод — і все це відповідно до найвищих стандартів Microsoft в області безпеки, конфіденційності та продуктивності, яким довіряють мільярди людей і компаній по всьому світу, при цьому ви як користувач завжди зберігаєте контроль».



Відзначається, що Edge — останній у списку веббраузерів, що зростає, які інтегрували модель машинного навчання для автоматичної багатоступеневої навігації та взаємодії в Інтернеті. Розробники браузерів, безсумнівно, сподіваються, що в міру того, як користувачі будуть масово переходити на ці, здавалося б, корисні AI-помічники, вони стануть ще більш корисними, зберігаючи переваги та дозволи користувачів, що знизить ймовірність їх переходу на інші браузери.



Вони також можуть очікувати періоду історичних змін на ринку браузерів, оскільки Міністерство юстиції США наполягає на тому, щоб Google продала свій бізнес Chrome після того, як американський суд визнав, що компанія мала незаконну монополію у сфері пошуку і текстової реклами.



У довгостроковій перспективі ця тенденція передбачає, що AI в кінцевому підсумку перетвориться на інтерфейсний шар для автоматизації веб-браузингу та роботи інших додатків, з урахуванням будь-яких обмежень доступу, які будуть визнані необхідними для забезпечення конфіденційності та безпеки.



В останні пару років прискорились перегони з впровадження AI в веббраузери. У травні 2025 року Google зробив доступними в Chrome API AI та Gemini, а Opera анонсувала браузер з AI під назвою Opera Neon. Помічник Leo AI від Brave, що розробляється з 2023 року, в червні отримав новий автоматичний режим. У тому ж місяці дебютував браузер Dia, створений The Browser Company, компанією, що стоїть за браузером Arc.



У липні стартап Perplexity, що займається штучним інтелектом, випустив браузер Comet, який обіцяє аналогічну автоматизацію на основі AI. Mozilla експериментує з чат-ботами на базі штучного інтелекту в Firefox. Очікується, що OpenAI незабаром запустить свій власний браузер з AI. А ті, хто застосовує «комп'ютерне використання» Anthropic або Computer-Using Agent від OpenAI, також можуть передати свій браузер AI-моделі.



Режим Copilot в Edge доступний безоплатно протягом обмеженого часу з невизначеними обмеженнями використання на всіх ринках Copilot в Edge для Windows і Mac.



Спираючись на обмежену інтеграцію Copilot, що з'явилася в Edge в листопаді 2023 року, режим Copilot функціонує практично так само, як і інші LLM, вбудовані в браузери: при отриманні запиту — голосового або текстового — AI-модель намагається виконати запит тією мірою, в якій це можливо за допомогою доступних інструментів.

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