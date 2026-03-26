Анонсовано Samsung Browser для Windows із «агентним» AI

26 марта 2026 г., 15:45

0

Tweet

Компанія Samsung Electronics офіційно оголосила про вихід свого мобільного браузера на платформу Windows. Тепер користувачі зможуть отримати безшовний перехід між смартфоном і ПК, а також можливості «агентного» AI, розробленого у партнерстві з Perplexity.



Серед функцій Samsung Browser для Windows слід зазначити можливість відкрити сторінку на смартфоні та продовжити її читання на комп'ютері.



А завдяки Samsung Pass паролі та дані для автозаповнення профілів тепер доступні й на Windows, що робить вхід на сайти швидким і безпечним.



Головна «фішка» браузера — вбудований AI-асистент. На відміну від звичайних чат-ботів, цей Agentic AI розуміє контекст сторінок, ваші дії у вкладках та природну мову.



Можливості AI-асистента охоплюють інтелектуальне планування: якщо ви переглядаєте сайт про подорож до Сеула, ви можете попросити браузер: «Склади мені план поїздки на 4 дні на основі цієї сторінки». AI проаналізує текст і видасть готову структуру.



AI розуміє, що відбувається у відеоролику. Ви можете попросити знайти конкретний момент, і браузер запустить відео саме з тієї секунди.



Підтримується також пошук в історії «людською» мовою. Забудьте про ключові слова. Просто запитайте: «Де той смартгодинник, який я дивився минулого тижня?», і AI знайде потрібну сторінку.



Більше не треба перемикатися між вкладками, щоб порівняти ціни чи характеристики. AI може підсумувати та порівняти контент із кількох відкритих вікон одночасно.



Рішення доступно для ОС Windows 11 та Windows 10 (версія 1809 і вище).



Функції агентного AI на старті доступні в Південній Кореї та США. Розширення на інші ринки очікується незабаром.



«Ми прагнемо, щоб браузер не просто відображав сторінки, а активно допомагав користувачу в роботі та повсякденних справах, розуміючи контекст кожного кліку», - зазначають у Samsung.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI