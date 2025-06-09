IBM прискорює розвиток SaaS для майбутніх екосистемних AI-додатків

9 июня 2025 г., 14:25

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У сфері корпоративних технологій відбувається трансформація, яка підживлюється прискореним розвитком SaaS та AI. Попри спекуляції про те, що AI-агенти перевершать SaaS, реальність очевидна: SaaS не тільки залишиться, але і стане ще більш важливим у міру розширення можливостей AI та розвитку гібридних хмарних інфраструктур.



За даними Gartner, глобальні витрати кінцевих користувачів на SaaS, як очікується, досягнуть 247 млрд дол. у 2024 році та майже 300 млрд дол. у 2025 р. Це зростання відображає наростальну потребу в гнучких, економічних і масштабованих рішеннях, які сприяють швидшим інноваціям — можливостям, які надає SaaS, особливо в поєднанні з AI.



Відзначається, що IBM повністю віддана лідерству в цій новій ері. І ця відданість прискоренню розвитку SaaS наочно простежується в придбаннях, пропозиціях програмного забезпечення та партнерських ресурсах. Стратегічні придбання Apptio і HashiCorp в поєднанні з сильними сторонами Red Hat і watsonx створили потужну екосистему гібридних хмарних і AI-орієнтованих SaaS-рішень. Ці платформи дозволяють підприємствам інтегрувати, автоматизувати та захищати складні операції в різних середовищах, що є ключем до створення перспективних хмарних додатків.



Інтеграція можливостей HashiCorp з автоматизації інфраструктури та забезпечення безпеки в портфель IBM створює додаткові можливості для партнерів, що займаються перепродажем продуктів, і зміцнює пропозиції IBM в області гібридної хмари. Сучасні додатки SaaS спираються на гібридну хмарну інфраструктуру, що охоплює кілька середовищ, в якій технології HashiCorp демонструють чудові результати. Для екосистеми IBM це означає більше можливостей для продажу комплексних рішень, які клієнти можуть впроваджувати без перебоїв.



Інтерес партнерів до пропозицій HashiCorp ще раз демонструє прискорення розвитку моделі SaaS, яка відіграє важливу роль у стимулюванні інновацій на підприємствах. Успіх партнерів є пріоритетом IBM, і цифри говорять самі за себе. Щоб ще більше підтримати партнерів на цьому шляху, нещодавно була введена бонусна програма, яка збільшує доходи партнерів від впровадження SaaS і залучення нових клієнтів до кінця року, що повністю відповідає тому, що спостерігається у партнерів, і прискорює розвиток SaaS на ринку.



Не дивно, що можливості SaaS в екосистемі партнерів IBM ростуть значно швидше, ніж традиційні методи, пропонуючи конкурентну перевагу. Візьмемо, наприклад, SAP, партнера, який використовує SaaS для надання аналітичних даних на основі штучного інтелекту, скорочуючи операційні витрати клієнтів. Або візьмемо Rocket Software, партнера-реселлера, який використовує SaaS-рішення IBM watsonx для підвищення продуктивності генеративного AI у великих масштабах. Ці приклади демонструють потужність портфеля SaaS IBM, який у 2024 році продемонстрував двозначне зростання.



За прогнозами, до 2028 року генеративний AI стане рушійною силою створення понад мільярда хмарних додатків. Фокус IBM на вертикальних рішеннях штучного інтелекту, надійному управлінні та масштабованій безпеці дозволяє SaaS-пропозиціям компанії задовольнити цей безпрецедентний попит. Інтеграція можливостей штучного інтелекту покращує SaaS, і це поєднання створює більшу цінність, ніж кожна з технологій окремо, що дозволяє партнерам задовольнити висхідний попит на автоматизовану і безпечну інфраструктуру, що підтримує SaaS нового покоління.



Майбутнє — за спільною роботою SaaS і штучного інтелекту.

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