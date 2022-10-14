На Харківщині 150 терміналів Starlink вже допомагають у відновленні звʼязку

14 октября 2022 г., 8:15

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що 150 терміналів Starlink вже на Харківщині. Вони допомагають у відновленні звʼязку на деокупованих територіях, де окупанти пошкодили мобільні вежі та оптичні кабелі.

Поки мобільні оператори та інтернет-провайдери відбудовують базову телеком-інфраструктуру, Starlink дозволяє налагодити резервний зв‘язок.



Наприклад, у 12 деокупованих селах та містечках Харківщини люди вперше змогли подзвонити рідним саме завдяки Starlink.



Також термінали отримала місцева влада — 24 міські та сільські ради Харківської області. Це потрібно для ефективної координації відновлення звільненої від росіян території.



Три публічні точки WI-FI від Starlink працюють зараз в Ізюмі і одна в селі Діброва.



До речі, ці Starlink Україні передав уряд Польщі.

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