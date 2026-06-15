 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

OntargIT масштабує експертизу впровадження штучного інтелекту

15 июня 2026 г., 15:55

Компанія OntargIT, що має офіційний статус Microsoft Qualified Delivery Partner у програмі Agent in a Day, оголошує про старт реєстрації на спеціалізований практичний воркшоп для корпоративних команд, які прагнуть інтегрувати технології штучного інтелекту у власні операційні процеси за допомогою платформи Microsoft Copilot Studio.

Програма Agent in a Day орієнтована на крос-функціональні команди великого та середнього бізнесу, зокрема IT-директорів, бізнес-аналітиків, Project Managers та технічних фахівців.

За підсумками інтенсиву кожна команда-учасник отримує три стратегічні результати: готовий до тестування робочий прототип AI-агента, сформований план першочергової автоматизації та чітку дорожню карту інтеграції інструменту в ІТ-ландшафт підприємства.

Воркшоп є складовою глобальної практики OntargIT у сфері розробки та впровадження AI-рішень. Чималий досвід дозволяє компанії допомагати клієнтам подолати розрив між витратами на технології та реальним економічним ефектом від автоматизації.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новини

ТОП-блоги

ТОП-статті

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  