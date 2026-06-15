OntargIT масштабує експертизу впровадження штучного інтелекту

15 июня 2026 г., 15:55

Компанія OntargIT, що має офіційний статус Microsoft Qualified Delivery Partner у програмі Agent in a Day, оголошує про старт реєстрації на спеціалізований практичний воркшоп для корпоративних команд, які прагнуть інтегрувати технології штучного інтелекту у власні операційні процеси за допомогою платформи Microsoft Copilot Studio.

Програма Agent in a Day орієнтована на крос-функціональні команди великого та середнього бізнесу, зокрема IT-директорів, бізнес-аналітиків, Project Managers та технічних фахівців.

За підсумками інтенсиву кожна команда-учасник отримує три стратегічні результати: готовий до тестування робочий прототип AI-агента, сформований план першочергової автоматизації та чітку дорожню карту інтеграції інструменту в ІТ-ландшафт підприємства.

Воркшоп є складовою глобальної практики OntargIT у сфері розробки та впровадження AI-рішень. Чималий досвід дозволяє компанії допомагати клієнтам подолати розрив між витратами на технології та реальним економічним ефектом від автоматизації.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI