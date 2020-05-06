Банк «Пивденный» планирует расширить использование технологий Oracle

6 мая 2020 г., 17:25

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По сообщению Oracle, в 2020 году банк «Пивденный» намерен реализовать ряд инфраструктурных и прикладных проектов, сменить парк «тяжелых» серверов и перейти на передовые версии Oracle Database 19с и Oracle GoldenGate 19с.



В настоящее время банк использует широкий спектр технологий и решений Oracle для различных задач и проектов:

Oracle GoldenGate и Oracle Data Integrator ― для репликации данных в оперативное хранилище и для преобразования данных «на лету» соответственно.

Oracle Database для хранения данных ― для большинства ИТ-систем банка (OLTP и Data Warehouse);

Синхронный и асинхронный Standby ― для отказоустойчивости и региональной катастрофоустойчивости соответственно;

Все уровни архивации ― для обеспечения требуемой надежности хранения данных;

Oracle Partitioning ― для обеспечения приемлемой производительности при росте объемов

Oracle Diagnostic Pack и Oracle Turning Pack – для эффективной оптимизации производительности системы

Oracle Business Intelligence ― для финансового анализа;

Oracle Siebel CRM – для управления взаимоотношениями с клиентами банка.



«Мы в режиме онлайн с помощью Oracle GoldenGate реплицируем в отдельное хранилище данные из OLTP-систем, не притормаживая их работу. Затем мы строим оперативные отчеты по данным хранилища. С использованием GoldenGate надежность реплицирования повысилась в разы, а количество инцидентов снизилось до минимума. Oracle GoldenGate занимает важное место в нашем ИТ-ландшафте», ― отмечает Виталий Шпатаковский, CIO банка «Пивденный».



Сообщается, что информационная система банка «Пивденный» размещена в трех ЦОД (в Одессе и Львове) и содержит более 100 аппаратных серверов, на которых работает около 1000 виртуальных. При таких масштабах основная задача ― обеспечение в текущих непростых условиях надежного хранения и производительной обработки данных на базе используемых технологий Oracle.



«Мы хотим внедрить для всех критичных данных двойное резервирование в синхронном и асинхронном режимах реплицирования», ― поясняет Виталий Шпатаковский.



Среди других важных проектов в банке:

Перевод среднего звена систем поддержки архитектуры предприятия (корпоративной архитектуры) на Oracle WebLogic. Цель – повышение управляемости, доступности и производительности модернизируемых систем.

В постоянной динамике находится внедрение Oracle BI: хранилище пополняется новыми данными, формируются новые отчеты и витрины.

Второй этап внедрения системы Oracle Siebel CRM. Его цель – повысить уровень организации процесса взаимоотношений с клиентами.



«Вся история становления банка «Пивденный» ― это история лидерства как в обслуживании клиентов, так и в использовании технологий. Профессиональный подход менеджмента к использованию передовых решений позволяет превратить ИТ в инструмент успешной конкуренции на рынке. Мы рады, что решения Oracle стали надежным инновационным фундаментом для динамичного развития банка, и уверены, что они помогут в реализации как тактических, так и стратегических целей банка по повышению качества и доступности услуг для внутренних клиентов и конечных пользователей банковских продуктов», подчеркнул Сергей Янчишин, Региональный директор Oracle в Украине.



«Выбор Oracle был для нас весьма осознанным, так как мы на собственном опыте знакомы с достоинствами и недостатками многих платформ хранения данных. Инновационные решения Oracle полностью отвечают современным требованиям к технологиям хранения и обработки данных, а зачастую даже их опережают. Мы заинтересованы в тестировании возможностей Oracle Autonomous Database. Анонсированные Oracle параметры доступности (99,995%), адаптивно настраивающейся производительности, безопасности при снижении затрат на обслуживание новой СУБД не могут не обратить на себя внимание. Мы выстраиваем и расширяем стратегическое сотрудничество с Oracle», резюмировал Виталий Шпатаковский.

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