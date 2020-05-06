 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 18 (1214)

26.04 - 03.05

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Банк «Пивденный» планирует расширить использование технологий Oracle

6 мая 2020 г., 17:25
+11
голос

По сообщению Oracle, в 2020 году банк «Пивденный» намерен реализовать ряд инфраструктурных и прикладных проектов, сменить парк «тяжелых» серверов и перейти на передовые версии Oracle Database 19с и Oracle GoldenGate 19с.

В настоящее время банк использует широкий спектр технологий и решений Oracle для различных задач и проектов:

  • Oracle GoldenGate и Oracle Data Integrator ― для репликации данных в оперативное хранилище и для преобразования данных «на лету» соответственно.
  • Oracle Database для хранения данных ― для большинства ИТ-систем банка (OLTP и Data Warehouse);
  • Синхронный и асинхронный Standby ― для отказоустойчивости и региональной катастрофоустойчивости соответственно;
  • Все уровни архивации ― для обеспечения требуемой надежности хранения данных;
  • Oracle Partitioning ― для обеспечения приемлемой производительности при росте объемов
  • Oracle Diagnostic Pack и Oracle Turning Pack – для эффективной оптимизации производительности системы
  • Oracle Business Intelligence ― для финансового анализа;
  • Oracle Siebel CRM – для управления взаимоотношениями с клиентами банка.


«Мы в режиме онлайн с помощью Oracle GoldenGate реплицируем в отдельное хранилище данные из OLTP-систем, не притормаживая их работу. Затем мы строим оперативные отчеты по данным хранилища. С использованием GoldenGate надежность реплицирования повысилась в разы, а количество инцидентов снизилось до минимума. Oracle GoldenGate занимает важное место в нашем ИТ-ландшафте», ― отмечает Виталий Шпатаковский, CIO банка «Пивденный».

Сообщается, что информационная система банка «Пивденный» размещена в трех ЦОД (в Одессе и Львове) и содержит более 100 аппаратных серверов, на которых работает около 1000 виртуальных. При таких масштабах основная задача ― обеспечение в текущих непростых условиях надежного хранения и производительной обработки данных на базе используемых технологий Oracle.

«Мы хотим внедрить для всех критичных данных двойное резервирование в синхронном и асинхронном режимах реплицирования», ― поясняет Виталий Шпатаковский.

Среди других важных проектов в банке:

  • Перевод среднего звена систем поддержки архитектуры предприятия (корпоративной архитектуры) на Oracle WebLogic. Цель – повышение управляемости, доступности и производительности модернизируемых систем.
  • В постоянной динамике находится внедрение Oracle BI: хранилище пополняется новыми данными, формируются новые отчеты и витрины.
  • Второй этап внедрения системы Oracle Siebel CRM. Его цель – повысить уровень организации процесса взаимоотношений с клиентами.


«Вся история становления банка «Пивденный» ― это история лидерства как в обслуживании клиентов, так и в использовании технологий. Профессиональный подход менеджмента к использованию передовых решений позволяет превратить ИТ в инструмент успешной конкуренции на рынке. Мы рады, что решения Oracle стали надежным инновационным фундаментом для динамичного развития банка, и уверены, что они помогут в реализации как тактических, так и стратегических целей банка по повышению качества и доступности услуг для внутренних клиентов и конечных пользователей банковских продуктов», подчеркнул Сергей Янчишин, Региональный директор Oracle в Украине.

«Выбор Oracle был для нас весьма осознанным, так как мы на собственном опыте знакомы с достоинствами и недостатками многих платформ хранения данных. Инновационные решения Oracle полностью отвечают современным требованиям к технологиям хранения и обработки данных, а зачастую даже их опережают. Мы заинтересованы в тестировании возможностей Oracle Autonomous Database. Анонсированные Oracle параметры доступности (99,995%), адаптивно настраивающейся производительности, безопасности при снижении затрат на обслуживание новой СУБД не могут не обратить на себя внимание. Мы выстраиваем и расширяем стратегическое сотрудничество с Oracle», резюмировал Виталий Шпатаковский.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  