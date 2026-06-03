Microsoft анонсувала чип Majorana 2 та наблизила створення квантового комп'ютера до 2029 року

3 июня 2026 г., 14:35

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Корпорація Microsoft представила свій новітній топологічний квантовий чип Majorana 2. Завдяки поєднанню матеріалів та використанню автономних AI-агентів компанії вдалося створити кубіти, які в 1000 разів надійніші за своїх попередників. Цей прорив дозволив Microsoft офіційно скоротити терміни створення повноцінного масштабованого квантового комп'ютера вдвічі — його реліз тепер очікується до 2029 року.



Головною проблемою квантових обчислень завжди була надзвичайна вразливість кубітів до зовнішнього середовища. У той час як в інших лабораторіях «життя» кубіта вимірюється мікросекундами, кубіти Majorana 2 здатні утримувати свій квантовий стан у середньому 20 секунд, а в окремих випадках — до однієї хвилини.



У компанії порівнюють це досягнення з винаходом акумулятора для смартфона, який замість одного дня здатний пропрацювати три роки на одному заряді. У поєднанні з мікросекундною швидкістю операцій та крихітними розмірами кубіта (1/100 мм), ця технологія робить комерціалізацію квантових систем у 2029 році реальною.



Щоб досягти таких показників, команда вчених кардинально переробила структуру матеріалів чипа. Якщо в першому поколінні Majorana використовувався алюміній, то в Majorana 2 його замінили на свинець.



Свинець, який традиційно застосовують у медицині та промисловості для захисту від радіоактивного випромінювання, у квантовому комп'ютері став щитом для кубітів від космічних завад та термічного шуму.



Проте проєктувати такі структури доводиться буквально «атом за атомом». Щоб утримати кожен атом на своєму місці, до кристалічної решітки додають мікродози домішок. Знаходження ідеальної пропорції раніше вимагало тисяч фізичних експериментів. Тепер, завдяки моделюванню за допомогою штучного інтелекту, вчені заздалегідь бачать найбільш імовірний переможний рецепт.



«Раніше нам доводилося діяти наосліп. У новому світовому порядку за допомогою AI-симуляцій ми бачимо чітку ціль. І в ідеалі проводимо реальний фізичний експеримент лише один раз», — пояснює Зулфі Алам (Zulfi Alam), корпоративний віцепрезидент підрозділу Quantum у Microsoft.



Технології агентного AI, які допомогли створити новий чип, відтепер доступні для наукової спільноти та бізнесу. Microsoft оголосила про запуск платформи Microsoft Discovery, створеної для радикального прискорення передових досліджень.



Платформа дозволяє розгортати команди автономних AI-агентів, які під наглядом людини здатні аналізувати гігантські масиви наукових даних, висувати гіпотези, оптимізувати експерименти та самостійно навчатися по колу.



Корпоративна версія вже використовується такими гігантами, як Syensqo, для розробки хімічних рідин наступного покоління для напівпровідникової індустрії.



Безкоштовна версія у вигляді додатка Microsoft Discovery випущено в ранній прев'ю-версії. Користувачі з акаунтом GitHub Copilot можуть безоплатно завантажити його та запускати локально на своїх комп'ютерах.



У квантовому проєкті Microsoft накопичено дані за майже два десятиліття, які раніше зберігалися в ізольованих архівах. AI-агенти змогли об'єднати їх і знайти взаємозв'язки, невідчутні для людського ока.



Крім того, квантова команда Microsoft розкидана по всьому світу і складається з фахівців абсолютно різних дисциплін: від теоретичної фізики до машинобудування. AI-агент навчився синтезувати знання з усіх цих сфер, позбавляючи вчених необхідності витрачати тижні на вивчення суміжних тем.



Іншим проривом стала автоматизація вимірювань. Налаштування топологічного стану вимагає виставлення сотень параметрів напруги в паралельному режимі. AI-агент зміг автоматично керувати цими процесами й побудував 3D-карту оптимальних умов роботи чипа, що для людини є лінійною і майже нездійсненною задачею.



«AI діє як інтелектуальний фільтр, - додає Зулфі Алам. - Він здатний відсіяти гігабайти інформаційного шуму та вказати, наприклад, на один невідкалібрований температурний датчик, який псував результати всього конвеєра збірки чипів. Проте AI нічого не вирішує сам - фінальне слово завжди залишається за вченим».

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