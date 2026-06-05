Microsoft представила Surface RTX Spark Dev Box для локальної розробки та навчання AI

5 июня 2026 г., 12:25

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На щорічній конференції Microsoft Build було представлено Surface RTX Spark Dev Box - компактний та надпотужний комп'ютер для розробників, створений у партнерстві з NVIDIA.



Новинка розроблена спеціально для концепції local-first AI development. Вона дозволяє AI-інженерам створювати прототипи, тонко налаштовувати та запускати великі нейромережі безпосередньо у себе на столі, не витрачаючи кошти на кожне звернення до хмарних серверів GPU.



Презентація відбулася одразу після релізу високопродуктивного ноутбука Surface Laptop Ultra, що вийшов раніше цього тижня. Разом ці два пристрої формують новий вектор розвитку бренду Surface - залізо, створене під конкретні та надскладні завдання розробників.



Головна цінність Surface RTX Spark Dev Box полягає у зміні економіки розробки. Замість того щоб платити хмарним провайдерам за кожну ітерацію тестування моделей, розробники отримують до 1 petaflop AI-обчислень прямо на робочому місці.



Серцем міні-ПК став суперчип NVIDIA RTX Spark. Він об'єднує в одному корпусі графічний процесор NVIDIA Blackwell RTX наступного покоління, ультраенергоефективний центральний процесор NVIDIA Grace та 128 ГБ об'єднаної пам'яті.



Такої потужності достатньо для локального запуску гігантських AI-моделей розміром понад 120 млрд параметрів із контекстним вікном в 1 млн токенів на інтерактивній швидкості. Корпус пристрою виконано з цілісного алюмінію, який одночасно слугує масивним радіатором. Це гарантує стабільну роботу на максимальних частотах під час тривалого навчання моделей або роботи складних конвеєрів автономних AI-агентів.



Комп'ютер постачається із попередньо налаштованою ОС Windows 11 Pro, оптимізованою під потреби програмістів на рівні системного образу. Одразу після першого увімкнення розробник отримує готове робоче місце. Активовано темну тему та режим «Не турбувати».

Панель завдань спрощено, віджети повністю видалено, увімкнено Developer Mode. Оболонкою за замовчуванням встановлено PowerShell 7.



На рівні ядра підсистема WSL 2 (Windows Subsystem for Linux) вже сконфігурована з підтримкою прямого доступу до GPU (passthrough) та CUDA. У систему заздалегідь інтегровано VS Code, GitHub Copilot, Git, Python та Node.js.



ПК слугує шлюзом до всього AI-стеку Microsoft: розробникам доступні інструменти AI Toolkit для VS Code (для конвертації та оцінки моделей), Windows ML із підтримкою TensorRT та локальне середовище інференсу Windows Copilot Runtime. Завдяки хмарній платформі Microsoft Foundry модель, яку інженер налаштував локально на столі, можна розгорнути в продакшн через ті самі звичні інструменти.



Для компаній, які працюють із приватними датасетами, закритим кодом та інтелектуальною власністю, локальна розробка є єдиним безпечним вибором. Завдяки великому обсягу пам'яті Surface RTX Spark Dev Box дозволяє утримувати конфіденційні AI-моделі всередині локального периметра.



Захист пристрою побудовано за концепцією «від чипа до хмари» (chip-to-cloud) з архітектурою штучного інтелекту Secured-core PC, з повним шифруванням дисків BitLocker та з апаратної інтеграцією з системами захисту Microsoft Defender.



Для корпоративного сектору передбачено повну сумісність із хмарними інструментами керування та моніторингу безпеки Microsoft Entra ID та Intune.



Продажі Surface RTX Spark Dev Box стартують наприкінці поточного року. Пристрій буде доступний ексклюзивно на офіційному сайті Microsoft.com для ринку США, після чого очікується глобальний реліз.

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