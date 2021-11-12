В Azure нові ВМ Dasv5 та Easv5 на базі процесорів AMD EPYC 3-го покоління

12 ноября 2021 г., 9:25

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Компанія AMD оголосила про продовження співпраці з Microsoft Azure, яка пропонує процесор AMD EPYC 3-го покоління в останньому поколінні віртуальних машин Azure Dasv5 і Easv5.



Microsoft також представила нові конфіденційні віртуальні машини, DCasv5 та ECasv5, які використовують найновіші вдосконалені функції безпеки, доступні в процесорах EPYC 3-го покоління, включаючи безпечну шифровану віртуалізацію SEV-SNP (Secure Encrypted Virtualization-Secure Nested Paging).



Як видмичаеться, нові конфіденційні віртуальні машини Azure, DCasv5 і ECasv5 — перші конфіденційні ВМ Azure на базі процесорів EPYC та перші конфіденційні ВМ, які використовують SEV-SNP. Вони дозволять клієнтам шифрувати дані у своїх додатках, орієнтованих на безпеку, під час використання, транспортування та у стані спокою. Оновлені ВМ Dasv5, оптимізовані для робочих навантажень загального призначення, та ВМ Easv5, оптимізовані для робочих навантажень із використанням пам'яті, забезпечують найкраще співвідношення ціни та продуктивності для більшості робочих навантажень загального призначення і навантажень із використанням пам'яті порівняно з попередніми ВМ Microsoft Azure на базі процесорів EPYC.



«Використовуючи нові віртуальні машини Azure Dav5 і Eav5 із новітніми процесорами AMD EPYC, клієнти отримають доступ до провідної продуктивності і фантастичного співвідношення ціни та якості для робочих навантажень загального призначення та оптимізованих під пам'ять, - заявила Лінн Комп, корпоративна віце-президентка підрозділу хмарних обчислень AMD. - Крім того, Azure використовує розширені функції безпеки процесорів EPYC для нових конфіденційних віртуальних машин, щоб клієнти могли отримати переваги як у продуктивності, так і в безпеці своїх робочих навантажень».

«Ми в Microsoft прагнемо надати галузі можливість перейти від обчислень у відкритому вигляді до конфіденційних обчислень у хмарі та на периферії, - пидкреслив Вікас Бхатія, керівник відділу продуктів Azure Confidential Computing, Microsoft. - Наша робота з AMD є одним із кроків на шляху до цієї мети, ми надаємо клієнтам доступ до конфіденційних віртуальних машин Microsoft Azure з розширеними функціями апаратної безпеки та можливістю міграції lift-and-shift; це потужний інструмент для забезпечення необхідного рівня безпеки».



Конфіденційні ВМ Azure можуть використовуватися клієнтами з високими вимогами до безпеки та конфіденційності робочих навантажень. Завдяки використанню процесорів AMD EPYC ці конфіденційні ВМ виграють від потужних апаратних засобів захисту, які дозволяють ВМ досягти переваги в:

• аналітиці даних із збереженням конфіденційності;

• робочих навантаженнях, що потребують надійного шифрування;

• обміні даними між компаніями з меншим впливом на інші дані, отримуючи при цьому переваги від спільного аналізу.

Azure також включає робочі вузли Azure Kubernetes Service (AKS) на цих конфіденційних ВМ, щоб допомогти захистити контейнери за допомогою шифрування пам'яті на основі SEV-SNP.



ВМ Azure Dasv5 та Easv5 доступні вже зараз, а конфіденційні ВМ Azure (DCasv5, ECasv5 та AKS) будуть доступні для публічного попереднього перегляду до кінця 2021 року та відкриються для загальної доступності у 2022 році.

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