Выручка Check Point за III кв. достигла 534 млн долл.

12 ноября 2021 г., 10:25

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Компания Check Point Software Technologies объявила финансовые результаты за третий квартал, который закончился 30 сентября 2021 года.



Сообщается, что общая выручка выросла на 5% в годовом сравнении до 534 млн долл. Чистая прибыль по GAAP составила 187 млн долл. против 201 млн долл. в третьем квартале прошлого года.



Также отмечается, что доходы от модели по подписке выросли на 13% до 190 млн долл.



«Результаты третьего квартала были стабильными и отразили высокое качество работы специалистов Check Point Software Technologies. Выручка оказалась на уровне верхнего предела наших прогнозов, а прибыль на акцию без учета GAAP превысила прогнозы. Доходы от подписочной модели увеличились на 13% - благодаря трехзначному росту в рамках продаж платформы Infinity и двузначному - в сегментах CloudGuard и Harmony, - комментирует квартальные результаты Гил Швед, основатель и генеральный директор Check Point Software Technologies. - В связи с приобретением Avanan, самой быстрорастущей компании по обеспечению безопасности электронной почты и совместной работы в облаке, мы еще больше расширили платформу Infinity - чтобы усилить борьбу с наиболее уязвимым вектором атаки - когда вредоносное ПО доставляется через электронную почту».



Доходы будущих периодов Check Point составляли 1,456 млрд долл. против 1,302 млрд долл. на 30 сентября 2020 года, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом.



Остатки денежных средств, рыночные ценные бумаги и краткосрочные депозиты составили 3,835 млрд долл. США по состоянию на 30 сентября 2021 г. по сравнению с 3,896 млрд долл. год назад.



В течение третьего квартала компания выкупила около 2,64 миллиона акций на общую сумму около 325 млн долл. В течение квартала компания объявила о расширении программы выкупа акций на 2 млрд долл., с разрешением на выкуп акций на сумму до 325 млн долл. каждый квартал.



Напомним, что в августе 2021 компания Check Point Software Technologies приобрела Avanan, самую быстрорастущую компанию в сфере защиты электронной почты и сервисов для совместной работы. Это приобретение расширит семейство Check Point Harmony, которое обеспечивает безопасность удаленных сотрудников, и расширит линейку продуктов Check Point Harmony Email&Office. Решения Avanan будут интегрированы в архитектуру Check Point Infinity –– для предоставления клиентам самого надежного в мире решения по защите электронной почты. Благодаря запатентованной технологии, разработанной и созданной для облачных сред электронной почты, это будет единственное унифицированное решение на рынке для защиты удаленных сотрудников от вредоносных файлов, URL-адресов и фишинга в почте, в сервисах для совместной работы, сети и устройствах.

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