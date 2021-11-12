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Выручка Check Point за III кв. достигла 534 млн долл.

12 ноября 2021 г., 10:25
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Выручка Check Point за III кв. достигла 534 млн долл.

Компания Check Point Software Technologies объявила финансовые результаты за третий квартал, который закончился 30 сентября 2021 года.

Сообщается, что общая выручка выросла на 5% в годовом сравнении до 534 млн долл. Чистая прибыль по GAAP составила 187 млн долл. против 201 млн долл. в третьем квартале прошлого года.

Также отмечается, что доходы от модели по подписке выросли на 13% до 190 млн долл.
          
«Результаты третьего квартала были стабильными и отразили высокое качество работы специалистов Check Point Software Technologies. Выручка оказалась на уровне верхнего предела наших прогнозов, а прибыль на акцию без учета GAAP превысила прогнозы. Доходы от подписочной модели увеличились на 13% - благодаря трехзначному росту в рамках продаж платформы Infinity и двузначному - в сегментах CloudGuard и Harmony, - комментирует квартальные результаты Гил Швед, основатель и генеральный директор Check Point Software Technologies. - В связи с приобретением Avanan, самой быстрорастущей компании по обеспечению безопасности электронной почты и совместной работы в облаке, мы еще больше расширили платформу Infinity - чтобы усилить борьбу с наиболее уязвимым вектором атаки  - когда вредоносное ПО доставляется через электронную почту».

Доходы будущих периодов Check Point составляли 1,456 млрд долл. против 1,302 млрд долл. на 30 сентября 2020 года, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом.

Остатки денежных средств, рыночные ценные бумаги и краткосрочные депозиты составили 3,835 млрд долл.  США по состоянию на 30 сентября 2021 г. по сравнению с 3,896 млрд долл. год назад.

В течение третьего квартала  компания выкупила около 2,64 миллиона акций на общую сумму около 325 млн долл. В течение квартала компания объявила о расширении программы выкупа акций на 2 млрд долл., с разрешением на выкуп акций на сумму до 325 млн долл. каждый квартал.

Напомним, что в августе 2021 компания Check Point Software Technologies приобрела Avanan, самую быстрорастущую компанию в сфере защиты электронной почты и сервисов для совместной работы. Это приобретение расширит семейство Check Point Harmony, которое обеспечивает безопасность удаленных сотрудников, и расширит линейку продуктов Check Point Harmony Email&Office. Решения Avanan будут интегрированы в архитектуру Check Point Infinity –– для предоставления клиентам самого надежного в мире решения по защите электронной почты. Благодаря запатентованной технологии, разработанной и созданной для облачных сред электронной почты, это будет единственное унифицированное решение на рынке для защиты удаленных сотрудников от вредоносных файлов, URL-адресов и фишинга в почте, в сервисах для совместной работы, сети и устройствах.

Дополнительную информацию о компании и ее решениях вы можете найти на специальной странице http://ko.com.ua/check_point

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