ШІ-помічник Copilot для Microsoft 365 отримує підтримку української мови

7 мая 2024 г., 17:35

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Корпорація Microsoft оголосила розширення переліку підтримуваних мов у Copilot для Microsoft 365. Українська входить до числа 16 мов, які додано до сервісу.

Microsoft Copilot – це «персональний помічник на основі ШІ» – потужний інструмент, призначений для допомоги у виконанні завдань, пошуку інформації, генерації креативних текстових форматів і коду. Copilot для Microsoft 365 поєднує в собі потужність великих мовних моделей (LLM) з бізнес-даними та програмами Microsoft 365, щоб розкрити творчий потенціал, збільшити продуктивність і підвищити рівень навичок.

Copilot інтегрується в Microsoft 365 двома способами: вбудований в програми для роботи Word, PowerPoint, Outlook, Teams Excel тощо. А також інтегрується між додатками, працюючи з усіма даними компанії, які знаходяться у хмарі, та з контентом користувача – документами, календарем, чатами, зустрічами, контактами – дозволяючи користувачам вказувати результати або завдання, які вони хочуть виконати, а Copilot організовує та автоматизує кроки за них.

Наприклад, Copilot спрощує процес створення нотаток із зустрічей, автоматично підсумовуючи обговорення, пункти дій і ключові моменти. За допомогою інструменту користувачі можуть легко перетворювати письмовий вміст із документів Word на візуально привабливі презентації PowerPoint, створювати пропозиції для клієнтів, витягуючи відповідну інформацію, що зберігається в документах SharePoint, і пропонувати персоналізований вміст на основі підказок користувача. Copilot в Outlook.com допомагає створювати електронні листи та відповідати на них.

Програми Microsoft 365 локалізуються мовою користувача на основі налаштувань додатків. Щоб використовувати українську мову, користувачі можуть встановити бажану мову в різних програмах (Microsoft Teams, Word, PowerPoint або Excel, Microsoft365.com, Bing.com).

Copilot для Microsoft 365 доступний для бізнес-клієнтів Microsoft 365 E3, E5, Business Standard, Business Premium, Office 365 E3 та E5. Корпорація Microsoft планує зробити Copilot для Microsoft 365 доступним для компаній будь-якого типу та розміру. Клієнти, які мають Microsoft 365 F3 і F1 (для працівників, які працюють на першій лінії), Office 365 E1, Business Basic тощо, зможуть придбати Copilot для Microsoft 365 найближчими тижнями.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

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