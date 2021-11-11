ИИ-поисковик You.com видит в пользователе человека, а не продукт

11 ноября 2021 г., 16:55

0

Tweet

You.com один из новой плеяды стартапов, стремящихся бросить вызов доминированию Google в области веб-поиска, 9 ноября анонсировал запуск публичной бета-версии своего движка, который он позиционирует как первую в мире открытую поисковую систему.

Генеральный директор You.com Ричард Сочер (Richard Socher) утверждает, что компания, основанная им вместе с Брайаном Макканном (Bryan McCann) в 2020 году, использует технологии, чтобы помочь людям «жить лучше и продуктивнее», отдавая приоритет контенту, а не рекламе и воспринимая пользователя как человека, а не как продукт.

Сочер, который до недавнего времени работал в Salesforce над созданием платформы искусственного интеллекта Einstein, сообщил в интервью, что идея You.com пришла ему в голову восемь с половиной лет назад.



«Сегодня информации слишком много, и ни у кого нет времени ее прочитать, обработать или понять, чему можно верить. Один привратник контролирует подавляющее большинство поискового рынка, насаждая то, что мы видим: засилье рекламы и поток страниц, оптимизированных для поисковых систем ... Вдобавок ко всему, 65% поисковых запросов заканчиваются без перехода на другой сайт, то есть трафик остается в экосистеме Google».

You.com использует обработку естественного языка (NLP) — разновидность ИИ — для понимания поисковых запросов, ранжирования результатов и семантического анализа запросов на разных языках, включая языки программирования.

Платформа расширяется за счет встроенных поисковых приложений, так что пользователи могут выполнять задачи, не покидая страницы результатов. «Выберите предпочитаемые вами источники для новостей, социальных сетей, покупок и т. д. Вы в первую очередь увидите результаты из источников, которым доверяете, — поясняет сайт You.com. — Получайте новости, проверяйте GitHub, составляйте твит — всё в одном месте».

Сочер утверждает, что You.com «поднимает планку» конфиденциальности, предлагая на выбор режим инкогнито, не оставляющий следов. И хотя стартап не исключает возможности показа рекламы в дальнейшем, он публично взял на себя обязательство никогда не предлагать «таргетированную рекламу, нарушающую приватность».

Компания заявила, что 20 млн долл. финансирования, предоставленные группой инвесторов, в числе которых глава Salesforce Марк Бенёфф (Marc Benioff), Breyer Capital, Sound Ventures, Day One Ventures и другие, будут направлены на совершенствование технологий и продуктов You.com и расширения пользовательской базы в общедоступной сети.

16 ноября масштабная конференция Dell Technologies Forum!

0

Tweet