microLED - конкуренція зростає

20 ноября 2023 г., 16:25

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Комерціалізація технології microLED зіткнулася із затримками відмічається у звіті Yole Intelligence.



Екосистемна конкуренція впливає на розвиток microLED в таких регіонах, як Китай, Тайвань та Південна Корея, зазначають.



Початковий оптимізм навколо технології microLED у 2017 році, з очікуваннями комерціалізації до 2020-2021 років, поступився місцем більш тривалим часовим рамкам. Зараз прогнозується, що значні обсяги виробництва будуть досягнуті в найближчі 2-3 роки, а широке впровадження споживачами може зайняти 5-10 років.



«Попри значні інвестиції в галузь - до 2023 року буде витрачено понад 11,5 млрд дол., в тому числі 8,8 млрд дол. на R&D і фінансування стартапів і 2,7 млрд дол. на пілотні лінії і підготовку виробництва, - шлях до успіху був позначений злетами і падіннями, часто через труднощі в досягненні високопродуктивного, низькозатратного, великомасштабного виробництва», Ерік Вірей (Eric Virey), старший аналітик з питань ринку та технологій в Yole Intelligence.



Нагальна потреба в успіху технології microLED зростає в міру того, як технологія OLED продовжує розвиватися. Оскільки вартість навряд чи буде елементом диференціації, щоб зарекомендувати себе як сильну альтернативу OLED, мікросвітлодіоди повинні мати чіткі переваги в продуктивності та функціональності. Це включає вищу яскравість, глибину кольору, стабільність, модульні дисплеї тощо. Успіх microLED може залежати від проривних архітектурних змін, таких як мікродрайвери Si -CMOS, які мають потенціал для реалізації передових функцій, серед іншого пам’ять в пікселі або інтегрованих датчиків, а також значно зменшеного енергоспоживання. Мікродрайвери також можуть перетворити індустрію дисплеїв на повністю напівпровідникову галузь.



«Однак такі зміни можуть відбуватися під впливом аутсайдерів галузі та потребують подальшої оптимізації, щоб конкурувати з традиційними TFT-архітектурами. У цьому мінливому ландшафті такі компанії, як Apple, з її гібридним підходом мікродрайвер + TFT, та інноватори, такі як X-Display, VueReal, Aledia, Sapien Semiconductors, Lextar та інші, змагаються за конкурентну перевагу. Але проблеми з ціноутворенням залишаються, особливо для тих, хто не входить до числа найбільших гравців, що мають доступ до напівпровідникового виробництва Si-CMOS», - говорить Рафаель Мермет-Ляудоз (Raphaël Mermet-Lyaudoz), аналітик з питань технологій та ринків в Yole Intelligence.

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