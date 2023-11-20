Керівників «Держспецзв’язку» підозрюють у заволодінні державними коштами

20 ноября 2023 г., 17:25

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За процесуального керівництва прокурора «Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» детективи «Національного антикорупційного бюро України» повідомили про підозру у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн голові «Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України», його заступнику та іншим службовим особам. У вчиненні злочинів підозрюються члени організованої групи загалом у складі шістьох осіб.

Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У межах досудового розслідування встановлено, що службові особи «Держспецзв’язку», зловживаючи службовим становищем та діючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами в особливо великому розмірі на загальну суму понад 62 млн грн.

Так, у 2021 році відбулася закупівля засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних. Переможцем закупівлі визначено компанію підконтрольну організатору злочинної організації, яка за завищеною вартістю поставила програмне забезпечення ДП «Українські спеціальні системи», що належить до сфери «Держспецзв’язку».

За умовами договорів на постачання відповідного ПЗ та послуг та державне товариство перерахувало у 2021-2022 рр. понад 285 млн грн. Проте реальна вартість ПЗ, яке компанія придбала в іноземного виробника, становила 223 млн грн.

Різницю цих коштів, а саме понад 62 млн грн, учасники злочинної схеми вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою легалізації та розподілення між членами організованої групи.

Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.

Зі свого боку «Держспецзв'язку» повідомляє, що співпрацює з правоохоронними органами та надає всю необхідну інформацію. Стверджується, що всі закупівлі від 2020 року проводилися з дотриманням чинного законодавства.

Також закликають утриматися від звинувачень щодо конкретних посадових осіб чи службовців, які наразі залучені в організації захисту критичної інформаційної інфраструктури України, до завершення розслідування та надання результатам розслідування правової оцінки судом.

Як повідомив представник уряду у ВРУ Тарас Мельничук у своєму телеграм-каналі, виконання обов’язків голови «Держспецзв’язку» покладено на Маковського Дмитра Васильовича.

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