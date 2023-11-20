В екосистемі DREAM з’явився публічний модуль аналітики

20 ноября 2023 г., 15:25

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«Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України» повідомляє про доступність статистики по проєктах відновлення, заведених в цифрову екосистему підзвітного управління відновленням DREAM. Публічний модуль аналітики дозволяє дізнатись загальну кількість проєктів в розрізі областей, районів і громад, запланований бюджет по них, підтверджений обсяг фінансування тощо. Модуль є відкритим для всіх користувачів і доступний за посиланням.

Модуль аналітики – безкоштовний інструмент для аналізу даних обʼєктів та проєктів відновлення та розвитку, заведених в екосистему DREAM. Інформація в модулі подається у вигляді таблиць, графіків та діаграм для проведення аналітичних досліджень. З допомогою фільтрів можна обрати проєкти в окремій області та громаді. Також інструмент дозволяє переглянути проєкти за ініціатором, типом, джерелом фінансування, стадією впровадження тощо. Інструмент інтегрований з екосистемою DREAM, що дозволяє отримувати оновлені дані щодня.

Кожен користувач може налаштувати систему фільтрів, щоб сформувати власний перелік проєктів для вивчення. А єдиний ідентифікатор дозволяє інтегрувати всі дані щодо проєкту в DREAM на всіх стадіях його реалізації. Загальний опис кожного обраного проєкту можна переглянути на публічному порталі dream.gov.ua, перейшовши за відповідним посиланням у модулі аналітики.

Модуль допомагає ініціаторам проєктів керувати процесом реалізації та, за потреби, вносити зміни в проєкт, а також швидко сформувати аналітичну звітність. Громадські організації можуть використовувати аналітику для збору та аналізу даних про проєкти та переконатися, що ресурси витрачаються ефективно, а проєкти – реалізуються в інтересах громади. Зі свого боку, фінансові організації, в тому числі міжнародні партнери, отримають дані для прийняття рішень про фінансування проєктів відновлення.

Наразі в екосистемі DREAM налічується понад 1300 проєктів відновлення та модернізації, які були добровільно заведені громадами, обласними та міськими адміністраціями, державними підприємствами, установами та організаціями. Щотижня в систему додаються десятки нових проєктів.

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