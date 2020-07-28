«Мегатрейд» будет поставлять решения Teramind для мониторинга активности сотрудников

28 июля 2020 г., 17:25

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Компания «Мегатрейд» объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с Teramind, врамках которого будет поставлять решения по мониторингу активности работников в реальном времени.



Как отмечается, программное обеспечение Teramind должно помочь украинским компаниям анализировать поведение пользователей корпоративных систем для предотвращения потерь данных, а также управлять производительностью персонала в том числе в условиях работы в удаленном режиме.



Системы Teramind подходят для компаний различных отраслей и размеров. Так платформы Starter, UAM и DLP нацелены на потребности малого, среднего и крупного бизнеса соответственно.



«Решения Teramind подкупают своей широкой функциональностью на фоне быстрого развертывания и простой эксплуатации. Бизнес может осуществлять мониторинг активности (в том числе удаленный), привилегированное управления, расширенный контроль подлинности и доступа, а также поддержку служб виртуализации. Система при этом анализирует соответствующие уровни доступа и предотвращает случайные ошибки. К тому же Teramind помогает IT-службам соответствовать требованиям по соблюдению корпоративных регуляторных норм благодаря широкому арсеналу средств контроля за деятельностью пользователей, возможностям защиты от эксфильтрации данных, аудита, отчетности и защиты от кибератак», отметил Артем Вижуткин, директора по развитию компании «Мегатрейд».



В свою очередь Эли Саттон, вице-президент по глобальным операциям Teramind, заявил, что сотрудничество с «Мегатрейд» открывает значительные перспективы перед компанией в регионе. «Надеемся насущная необходимость украинских организаций в обеспечении продуктивности работы в посткоронавирусном мире будет решена благодаря использованию наших технологий», - подчеркнул Эли Саттон.

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