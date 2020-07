Fortinet приобрела поставщика облачных услуг OPAQ

28 июля 2020 г., 17:05

Компания Fortinet объявила о приобретении OPAQ Networks, поставщика облачных услуг Secure Access Service Edge (SASE), расположенного в Херндоне, штат Вирджиния. Финансовые условия сделки не раскрываются.



Как отмечается, облачное решение OPAQ Zero Trust Network Access (ZTNA) защищает распределенные сети организаций – от центров обработки данных до филиалов, удаленных пользователей и устройств Internet of Things (IoT).



«Недавний импульс на рынке SASE подтверждает правильность нашего подхода к созданию сетей, основанных на безопасности, и подчеркивает то, о чем мы говорили годами. В эту эпоху гиперконнективности и расширения сетей, когда граница сети простирается через всю цифровую инфраструктуру, сети и безопасность должны слиться воедино. Фактически, приобретение OPAQ еще больше расширяет наше существующее предложение SASE, позволяя Fortinet поставлять самую полную платформу SASE на рынке, обеспечивающую широчайшие возможности безопасности и ведущие в отрасли SD-WAN и сетевые предложения, которые все могут быть доставлены клиентам и партнерам через гибкую, экономически эффективную и запатентованную облачную архитектуру с нулевым уровнем доверия» – отметил Кен Кси (Ken Xie), основатель, председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании.



Fortinet Security Fabric в сочетании с запатентованным решением OPAQ ZTNA расширяет существующее предложение SASE компании Fortinet, создавая лучшую в своем классе платформу безопасности SASE для облачных вычислений. Платформа обеспечивает доступ с нулевым доверием (Zero Trust), предоставляя ведущие в отрасли возможности межсетевого экрана нового поколения и SD-WAN, веб-безопасность, песочницу, передовую защиту конечных точек, идентификацию / многофакторную аутентификацию, защиту от многократной облачной рабочей нагрузки, брокера безопасности облачных приложений (CASB), изоляцию браузера и возможности межсетевого экрана для веб-приложений.



Более того, платформа OPAQ дружественна для сторонних организаций, предоставляя интернет-провайдерам, операторам связи и партнерам с высокой добавленной стоимостью возможность легко интегрировать многопользовательскую платформу SASE в их собственное предложение. Таким образом достигается дополнительная ценность для бизнеса и государственных организаций, учитывая опыт Центра управления сетью и Центра управления безопасностью (Network Operations Center and Security Operations Center), а также передовые профессиональные услуги.



Учитывая тенденцию роста объемов удаленной рабочей силы, с экспоненциально большим количеством пользователей, устройств, приложений, сервисов и данных за пределами традиционной границы предприятия, чем внутри, интеграция обширной платформы Security Fabric компании Fortinet с облачной платформой OPAQ предоставит клиентам и партнерам еще больший выбор в том, как они могут потреблять лучшие в своем классе решени для обеспечения безопасности. Таким образом возникает еще один уникальный и дифференцированный способ, с помощью которого Fortinet предоставляет клиентам лучшие интегрированные инновации в области безопасности и сетевых технологий в режиме реального времени.



С приобретением OPAQ, в отличие от других провайдеров облачной безопасности, Fortinet будет поставлять лучшую масштабируемость, производительность и безопасность по сравнению с любым поставщиком решений для обеспечения безопасности в облаке. Широкий интегрированный набор облачных решений безопасности, обеспечивающих подлинную защиту Zero Trust, в отличие от других поставщиков ZTNA, которые оставляют множество незащищенных пробелов в поверхности атак. Лучшее в своем роде решение ZTNA с непрерывными инновациями в области безопасности в масштабе, использующее первоклассный научно-исследовательский капитал компании Fortinet для создания средств безопасности «из коробки».



Безопасность и сетевая интеграция, включая ведущую в отрасли сеть SD-WAN компании Fortinet, способствуют развитию сетевого подхода компании, основанного на безопасности. Самое удобное для партнеров предложение ZTNA на рынке, которое остается верным неизменной приверженности компании Fortinet своим ценным партнерам.

