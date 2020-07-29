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CES 2021 пройдет в онлайн-режиме

29 июля 2020 г., 9:35

CES 2021 пройдет в онлайн-режиме

В вторник Consumer Technology Association официально объявила, что CES 2021 пройдет в онлайн-режиме из-за сохраняющейся ситуации с распространением коронавируса.

CES уже много лет является крупнейшей в мире технологической выставкой, и, как правило, именно на ней или в ее кулуарах крупнейшие компании анонсируют свои новинки. Таким образом? это январское мероприятие, которое проходит в Лас-Вегасе? в определенном смысле задает тон индустрии на весь год.

В выставке CES 2020, котороя проходила в этом году, приняли участие 171 268 человек, приехавшие на мероприятие со всего мира.

«В условиях пандемии и растущей в мире обеспокоенности, связанной с распространением COVID-19 просто нереально безопасно собрать десятки тысяч людей в Лас-Вегасе в начале января 2021 года», - заявил президент и главный исполнительный директор CTA Гари Шапиро (Gary Shapiro).

Стоит отметить, что CTA достаточно долго тянула с решением по CES 2021, надеясь на то, что общая ситуация с короновирусум в мире постепенно будет нормализоваться, но увы...

Ассоциация объявила, что планирует вернуться к стандартному формату шоу в 2022 году.


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