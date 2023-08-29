MediaTek використовує Llama 2 від Meta для покращення генеративного AI у периферійних пристроях

29 августа 2023 г., 12:35

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MediaTek оголосила про тісне співробітництво з Llama 2 компанії Meta, яка є відкритою великою мовною моделлю (LLM) нового покоління. Використовуючи LLM від Meta, а також новітні APU MediaTek та платформу NeuroPilot AI Platform, MediaTek має намір створити повноцінну екосистему Edge-обчислень, призначену для прискорення розробки програм AI для смартфонів, IoT, транспортних засобів, "розумного будинку" та інших граничних пристроїв.



Зараз більшість процесів генеративного AI виконується в хмарних обчисленнях, проте використання компанією MediaTek моделей Llama 2 дозволить запускати програми генеративного AI безпосередньо на пристрої. Це дає розробникам та користувачам низку переваг, включаючи безперебійну роботу, більшу конфіденційність, підвищену безпеку та надійність, меншу затримку, можливість роботи в місцях зі слабким або відсутнім зв'язком, а також зниження експлуатаційних витрат.



Щоб по-справжньому скористатися перевагами технології генеративного AI на пристроях, виробникам граничних пристроїв необхідно впровадити процесори AI з високою обчислювальною потужністю та низьким енергоспоживанням, а також швидший та надійніший зв'язок для розширення обчислювальних можливостей. Всі SoC для смартфонів 5G, що постачаються сьогодні компанією MediaTek, оснащені APU, призначеними для виконання широкого спектра функцій генеративного AI, таких як AI-шумопридушення, AI-супер роздільна здатність, AI MEMC та ін.



Крім того, флагманський чипсет MediaTek наступного покоління, який буде представлений пізніше цього року, буде оснащений програмним стеком, оптимізованим для роботи Llama 2, а також модернізованим APU з прискоренням магістралі Transformer, зменшеною площею і з меншим використанням смуги пропускання DRAM, що ще більше підвищить продуктивність LLM та AIGC. Ці удосконалення сприяють прискоренню темпів створення сценаріїв використання штучного генеративного інтелекту на пристроях.



"Популярність генеративного штучного інтелекту, що швидко зростає, є важливою тенденцією цифрової трансформації, і ми прагнемо надати розробникам та користувачам Llama 2 інструменти, необхідні для повноцінного впровадження інновацій у галузі штучного інтелекту", - сказав Джей Сі Хсу, старший віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу компанії MediaTek. "Завдяки партнерству з Meta ми можемо надати апаратне та програмне забезпечення з набагато ширшими можливостями на кордоні, ніж будь-коли раніше".



MediaTek очікує, що програми AI на базі Llama 2 стануть доступними для смартфонів на базі флагманських SoC нового покоління, вихід яких на ринок заплановано на кінець року.

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