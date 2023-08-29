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Майже 67% компонентів у російських безпілотниках походять з Китаю

29 августа 2023 г., 11:25
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Як пише KyivPost, експертна група Єрмака-Макфола з питань російських санкцій дослідила 174 іноземні компоненти трьох моделей безпілотників, які росія використовувала для нападу на Україну - «Шахід-136/131», «Ланцет» та «Орлан-10» та повідомила його результати.

Дослідження показує, що 67% компонентів походять з Китаю, причому 17% з них надходять через Гонконг.

Наступні за величиною частки походять з Туреччини (5%) та Об’єднаних Арабських Еміратів (2%).

Як повідомляється, експертна група також виявила деталі, в тому числі процесори, мікросхеми і транзистори, виготовлені в Японії, Південній Кореї, Швейцарії та інших країнах.

Багато компонентів безпілотників доступні на відкритих платформах, що ускладнює регуляторний контроль, зазначає група, закликаючи виробників робити більше, щоб запобігти доступу рф до їхньої продукції в обхід міжнародних санкцій.

Згідно з нещодавнім розслідуванням The Telegraph, з початку повномасштабного вторгнення Китай зробив десятки тисяч поставок російським збройовим компаніям. Торгівля між Москвою і Пекіном цього року може досягти рекордного рівня - понад 200 мільярдів доларів, пише видання.

Ці торгові рекорди суперечать заявам Китаю про нейтралітет і його обіцянкам не надавати зброю ні українським, ні російським військам.

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