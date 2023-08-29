Apple, як повідомляється, планує велике оновлення iPad Pro

29 августа 2023 г., 13:35

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Apple планує кілька великих оновлень для свого iPad Pro у 2024 році, включаючи нову клавіатуру Magic Keyboard, перехід на чіп M3, а також яскравіші та чіткіші дисплеї, згідно з повідомленням Bloomberg.



Останні роки зміни в лінійках iPad від Apple були непомітними, включаючи кращі камери і сенсори, але капітальний апдейт iPad Pro стане першим великим оновленням, яке компанія зробила з 2018 року, йдеться у звіті.



Оновлений iPad Pro, ймовірно, сприятиме зростанню продажів iPad, які сповільнилися до найнижчого рівня з початку пандемії Covid-19 у 2020 році, йдеться у звіті. У третьому фінансовому кварталі дохід від продажу iPad впав на 20% у річному обчисленні.



Новий iPad Pro, як прогнозується, буде підтримувати нову клавіатуру Magic Keyboard, аксесуар, який Apple вперше представила у 2020 році. Згідно з повідомленням, клавіатура матиме більший трекпад і зробить планшет схожим на ноутбук. Оновлений планшет також стане першим планшетом компанії з чіпом M3 та OLED-дисплеєм, який з 2017 року є невіддільною частиною iPhone.



iPad Pro буде доступний в 11-дюймовому та 13-дюймовому розмірах, що лише трохи більше, ніж 12,9-дюймова модель, яку Apple пропонувала раніше.



Згідно з повідомленням, новий iPad Pro не буде анонсований на майбутньому заході Apple у вересні, але дебют відбудеться скоріше всього навесні наступного року.

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