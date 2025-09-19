MediaTek розробила чип з використанням 2-нм техпроцесу TSMC

19 сентября 2025 г., 11:45

Компанія MediaTek оголосила, що стала однією з перших у галузі, хто в партнерстві з TSMC успішно розробив чип, використовуючи передовий 2-нм техпроцес N2P. Запуск у масове виробництво флагманського чипа на основі цієї технології очікується наприкінці наступного року.





Як зазначається, цей проєкт знаменує нову віху у співпраці між MediaTek та TSMC, яка продовжує створювати високопродуктивні та енергоефективні чипсети для мобільних пристроїв, обчислювальної техніки, автомобілів, центрів обробки даних тощо.





Технологія TSMC 2 нм є першою, що використовує структуру транзисторів nanosheet, а N2P є наступним кроком у її розвитку. Як зазначається, вона забезпечить покращену продуктивність та енергоефективність. Перший чипсет, що використовує новий техпроцес TSMC N2P, очікується на ринку наприкінці 2026 року.





У порівнянні з поточним техпроцесом N3E, користувачі N2P можуть розраховувати на зростання продуктивності до 18% при тому ж енергоспоживанні, зниження енергоспоживання приблизно на 36% при тій же швидкості та збільшення логічної щільності в 1,2 раза.

