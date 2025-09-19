Google інтегрує Gemini в браузер Chrome

19 сентября 2025 г., 12:40

Компанія Google оголосила, що інтегрує свою АІ-модель Gemini в браузер Chrome.





Як зазначає Reuters, цей крок стався лише через кілька тижнів після того, як федеральний суддя Аміт Мета (Amit Mehta) відмовив у примусовому розділенні компанії в рамках антимонопольної справи. Суддя дозволив Google зберегти контроль над Chrome та мобільною операційною системою Android, однак зобов'язав ділитися даними з конкурентами для посилення конкуренції на ринку онлайн-пошуку.





Додаток Gemini до Chrome стане доступним для користувачів на настільних комп'ютерах з Mac та Windows у США з мовою системи, встановленою на англійську. Згодом Gemini також буде інтегрований у додаток Chrome для iOS.





Також зазначається, що у найближчі тижні функція буде доступна для бізнес-користувачів через Google Workspace, а також на мобільних телефонах у США.





Серед іншого підкреслюється, що Google створив глибшу інтеграцію Gemini з іншими своїми додатками, такими як Calendar, YouTube та Maps. У наступні місяці Gemini отримає "агентні можливості", що дозволять виконувати багатоетапні завдання, знаходити раніше відвідані вебсторінки та узагальнювати контент з кількох сайтів.





Інтеграція також є відповіддю на конкурентний тиск з боку інших компаній, які надають "агентні" браузери. Наприклад, у серпні компанія Perplexity зробила неоголошену пропозицію щодо придбання Chrome за 34,5 млрд дол. Її АІ-браузер Comet може виконувати певні завдання від імені користувача. Крім того, компанія Apple звернулася до Google щодо використання АІ-моделі Gemini для оновлення свого голосового помічника Siri.

